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Владимир Путин: Не мы движемся к НАТО, а оно - к нам

22 августа 2018, 20:39  •  58 • В России

В мировой политике, похоже, появилась новая мода - говорить с Владимиром Путиным по-русски. Но если Ангела Меркель недавно всего лишь звала Путина - "пошли, пошли!" - на великом и могучем на переговоры, то президент Финляндии Саули Ниинистё, прилетев в Сочи, выдал целую тираду.

- Сочи и солнце – это почти одно и то же. Сюда весьма приятно приезжать, - заявил он на русском языке.

- Kiitos, - не остался в долгу Путин, что по-фински означало "спасибо".

- Мы наслаждаемся Сочи, - пояснил свой пассаж Ниинисте, позже вообще назвавший состоявшийся разговор солнечным.

Диалог двух президентов продлился более двух часов, и за это время они успели обсудить и Сирию с Украиной (куда уж без этого), и о подготовке в следующем году Арктического саммита в Финляндии (там Путин может снова встретиться с Трампом), и экономические отношения двух стран, и любимую тему Ниинисте - борьбу с выбросами черной сажи.

При этом журналистов на пресс-конференции интересовали вполне конкретные вопросы. Например, Путина спросили - почем Россия так активно реагирует на сотрудничество Финляндии с НАТО?

- Комментарии очень простые, - ответил Путин. - Мы не выдвигаем наши воинские контингенты куда-то вдаль от наших границ к странам НАТО. Это военная инфраструктура НАТО движется к нашим границам. Увеличивается количество личного состава, техники вблизи наших границ. Проводится всё больше и больше учений. Конечно, мы должны реагировать на то, что у наших границ, в непосредственной близости появляются элементы американской системы противоракетной обороны.

Президент России вернулся еще к одной инициативе своего финского коллеги: полетам военной авиации над Балтикой с включенными транспондерами - системами распознавания принадлежности самолета.

- Мы готовы обсуждать это с нашими партнёрами по НАТО, но они от этого отказываются, - развел руками Путин. - Думаем, что это неконструктивная позиция, мы надеемся, что она будет изменена.

Финские журналисты попросили его вернуться на пять недель назад и прокомментировать прошедшую в Хельсински встречу с Трампом - для них это продолжает оставаться будоражащим событием.

- Я оцениваю ее положительно и считаю, что она была полезной, - ответил Путин. - Никто и не рассчитывал, что в двухчасовой беседе мы сможем разрешить все вопросы, которые до сих пор являлись спорными. Президент Трамп высказал свою позицию по этим проблемам, я – свою, но обмен мнениями, прямой разговор всегда очень полезен.

Пользуясь случаем, спросили президента России и про его визит на свадьбу в Австрию.

- Эта поездка носила исключительно частный характер, я хочу еще раз поблагодарить австрийских друзей за приглашение, - сказал он. - Должен сказать, что это люди все взрослые уже, занимающие серьезное положение в обществе, в государстве, но в то же время люди очень открытые, жизнерадостные. И я от всего сердца еще раз хочу поздравить их с этим событием. Тем более что новоиспеченный супруг – человек мне не чужой, он бывший спортсмен, дзюдоист, и это всегда объединяет. Мы, несмотря на этот праздник, смогли с канцлером Австрии, поговорить по делам

Владимир Путин о своей поездке на свадьбу к главе МИД Австрии Карин Кнайсль.

И ни одна пресс-конференция на таком уровне в последнее время не обходится без вопроса про «Северный поток-2» и угрозу новых санкций США в отношении России.

- «Северный поток – 2» нужен Европе, - заявил Путин. - Объемы потребления газа в Европе растут. Газпром, например, почти на 13 % в прошлом году увеличил поставки в страны Евросоюза. А собственные ресурсы в европейских странах – и в Норвегии, и в других странах, в Великобритании – истощаются. Это просто, что называется, медицинский факт, это установлено экспертами. В этом бизнесе есть определенные правила: объем поставок и величина маршрута. При таких масштабах, в которых Россия поставляет газ в Европу, и при таком расстоянии между источниками этого газа, между пунктами добычи и пунктами сдачи, Россия является самым оптимальным поставщиком для европейской экономики. Мы готовы конкурировать со всеми. Надеемся на честную конкуренцию в рамках действующих международных правовых норм.

Санкции же к России - результат действий вовсе не Дональда Трампа.

- Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно, в отношении в отношении такой страны как Россия, - пояснил Путин. - И дело не только в позиции президента США, дело в позиции так называемого истеблишмента – правящего класса в широком смысле этого слова. Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь придет к нашим американским партнерам, и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме.

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