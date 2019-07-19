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Владимир Путин: Не могу признать ликвидацию паводка удовлетворительной

19 июля 2019, 18:39  •  60 • В России

После общения с пострадавшими от паводка в Тулуне, Владимир Путин отправился в Братск, и его вывод о работе по ликвидации последствий был однозначен.

- С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной, - заявил президент.

При этом его критика в адрес и правительственной комиссии, и руководства Иркутской области была вполне предметной.

- Очень плохо организована информированность граждан. Сами слышали - не знают, куда пойти, информации нет никакой, на что человек имеет право, на что не может рассчитывать, где получить какие-то справки, где документы восстановить, - перечислял Путин. - Слышали, наверное, о чем сегодня говорили: как распределяется гуманитарная помощь. К сожалению, есть случаи, когда она просто разбрасывается. В воду! Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?

Президент потребовал в кратчайшие сроки решить все проблемы с выплатами, завершить оценку нанесенного ущерба и приступить к строительству домов для пострадавших, начать оказание помощи малому и среднему бизнесу. Отдельно он заметил, что школы и детские сады должны быть восстановлены к 1 сентября.

- На любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство, - подытожил Путин. - К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт. Я прошу руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели, а наоборот, чтобы к ним относились уважительно и с пониманием.

Он пообещал приехать в Братск еще раз в начале сентября, чтобы лично проверить, что будет сделано.

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