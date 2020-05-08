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Владимир Путин: Не дай бог нам попасть в то положение, в которое попали в 1941 году наши отцы и деды

08 мая 2020, 12:35  •  20 • В России

Владимир Путин накануне 9 мая дал интервью телеканалу «Мир». «КП» приводит наиболее интересные фрагменты разговора.

ОТЕЦ ОТКАЗАЛСЯ ОТ БРОНИ И ПОШЕЛ НА ФРОНТ

- Отец ушел добровольцем на фронт, хотя у него была так называемая бронь, то есть его не призывали в действующую армию. Когда началась Великая Отечественная война, он мог остаться работать в тылу, но он пошел добровольцем. Он был молодой, но все-таки взрослый уже человек, ему был 31 год. Для него это был сознательный выбор. Вместе с тем хочу сказать, что тогда так поступали миллионы советских граждан. Миллионы. Он был один из них, в числе этих миллионов. Людьми двигало чувство любви к Родине. Необходимость защитить свою семью, своих близких и свое Отечество. Конечно, мы должны всегда помнить, как вели себя наши предки – отцы, матери, дедушки и бабушки. И всегда руководствоваться тем, как они относились к Родине, Отечеству, особенно, если оно в опасности. Исходя из этого наследия, строить свое собственное поведение. Но то, как мы повели бы себя в аналогичной ситуации, должно зависеть от нас.

НЕ ЖАЛЕТЬ СЕБЯ - У НАС В КРОВИ

- Мое первое место работы – органы государственной безопасности после окончания высшего учебного заведения – Ленинградского государственного университета. Довольно быстро я попал на работу во внешнюю разведку, в основном работал по линии нелегальной разведки. Нас там воспитывали в духе исключительной преданности Отечеству. Но не дай бог нам попасть в то положение, в которое попали в 1941 году наши отцы и деды.

Я воспользуюсь вашим вопросом. Часто задаются другим вопросом: «Как сегодняшнее, нынешнее поколение себя ведет? Как оно должно было бы себя вести в условиях какого-то кризиса, критической ситуации?» Перед моими глазами стоят такие примеры, как героическое поведение наших военнослужащих в Афганистане, как подвиг десантников Псковской дивизии, которые проявили массовый героизм, в таких условиях, которые казались бы невозможными для сегодняшних дней. Совсем молодые ребята, 19-20 лет, 21 год. Но они оказались достойными тех защитников нашей Родины, которые встали грудью на ее защиту в 1941 году. Поэтому я думаю, что это на самом деле в крови у народов России – не жалеть себя, если того требуют обстоятельства.

ПАТРИОТИЗМ НАЧИНАЕТСЯ В СЕМЬЕ

- Я ведь воспитывался в очень простой семье, это хорошо и широко известно, мои родители были простые люди из рабочей среды. Я не сразу это понял – как они относятся ко мне. Потому что маленькие дети ко всему, что вокруг них происходит, относятся как к должному. Но взрослея, я все больше понимал, что в основе всей их жизни, во всяком случае, когда я появился на свет, лежит стремление сделать все для моего становления и роста, чтобы я был готов к взрослой жизни, получил образование. Я осознал, что в основе их отношения ко мне лежит любовь. Любовь ко мне, как к их ребенку.

Но потом я, анализируя, как мои родители относились к своим близким, друзьям, знакомым, просто к людям, осознал, что в основе их жизни, их жизненным смыслом была любовь, которая означает, что мы должны дорожить всем, что составляет основу нашей жизни. И это в первую очередь – Родина. Эта любовь к Родине, к Отечеству и была побудительным мотивом для принятия решения и моим отцом пойти на фронт добровольцем, и, уверен, для подавляющего большинства поколения победителей. Думаю, что это – основа всей нашей жизни, на которую опирается вся российская история. Она осознанно или неосознанно передается и нам от поколения к поколению. В данном случае от поколения победителей.

Путин заявил, что любовь к Родине является основой жизни россиян.Президент России Владимир Путин в преддверии Дня Победы дал интервью телерадиокомпании "Мир", в котором рассказал о подвигал миллионов советских граждан в период Великой Отечественной войны, в том числе и своего отца.

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