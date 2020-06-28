Владимир Путин назвал главную задачу, стоящую сейчас перед Россией

Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия» рассказал, за счет чего стране удается преодолеть вызванный пандемией кризис.

- Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит, - заявил президент. - Вопрос только - какой ценой? Если вспомнить 90-е, конечно, было бы очень тяжело. Нам же гуманитарную помощь в 90-е присылали не в связи с техногенными катастрофами или какими-то природными явлениями, а как беднейшей стране мира. Чтобы с голоду не помирали! Вот мы как жили! Мы не могли без внешних кредитов зарплату выплачивать. И не выплачивали по полгода, даже военным не платили.

Глава государства пояснил, что именно за счет многократного укрепления макроэкономики России сейчас не грозит масштабное падение.

- У нас с 1999 года под 2019 удвоился ВВП страны, то есть экономика выросла в два раза! Инфляция составляла знаете сколько? - Путин зажмурился. - 2600 %! Даже в 1997 году, когда появились первые признаки роста ВВП, инфляция была 11 процентов, а сейчас у нас по году было 3%. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир в 4 процента, и скорее всего так и будет.

При этом бюджетные возможности государства позволяют с большим запасом покрывать его социальные обязательства.

- Каковы были возможности бюджета в 90-х или начале 2000-х? У нас был хронический дефицит. Хронический! Наши резервы выросли в 50 раз за эти годы, - напомнил президент. - У нас тогда сельское хозяйство тогда развалилось, а теперь мы заняли первое место в мире по экспорту пшеницы. Экспорт составил 25 миллиардов долларов. Тогда бы сказали, никто бы не поверил!

Президент рассказал, что именно социальная поддержка населения стала главным приоритетом в кризис 2020 года.

- Жизнь и здоровье граждан лежит в основе любого государства, а у нас это вопрос вопросов, - заявил Путин. - Главное сохранить жизнь и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим. Все потом к этому решим, все потом к этому приложится.