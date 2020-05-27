Владимир Путин назвал дату окончания пандемии в России. "Это самое главное"

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в эфире программы "Время покажет" подчеркнул, что дата проведения Парада Победы - 24 июня - совпадёт и с датой окончания пандемии коронавируса в России. Уже сейчас пик пройден, безусловно, дальше останется так называемое послевкусие. Понятно, что нам ещё только предстоит оценить объёмы этого послевкусия, но шаг вперёд сделан. Это важно.

"К 24 июня мы должны вернуться к довоенному состоянию, когда люди живут, как они жили до того, как всё началось. И, конечно же, солдаты на Параде должны идти без масок. И, безусловно, должны быть приглашены ветераны. Иначе зачем мы так долго ждали? Чтобы ветеранов-то и не позвать? Важны организационные вопросы - как именно будут звать, на каком расстоянии они будут сидеть друг от друга, - но всё это решаемо. Я совершенно уверен, что они там будут. Иначе бы так не тянули. Почему тогда делать 24 июня, а не того же 26 июля, в День ВМФ, если мы считали бы, что нужно подождать подольше?"

24 июня - дата символичная, согласились и гости, и ведущие в студии. Однако и надо понимать, что президент России Владимир Путин неоднократно транслировал, что на первом месте - здоровье людей, а на втором - символы.

"Конечно, ветераны - это главные люди. И тем более мы понимаем, что с каждым годом их становится всё меньше. Поэтому для нас очень важно, чтобы ветераны присутствовали. Это самое важное. И если президент считает, что 24 июня они смогут там присутствовать, для нас всех это означает, что и мы сможем работать, гулять и вернёмся к нормальной жизни. У Путина, безусловно, есть советники, которые ему рассказывают, как лучше, весь объём информации у него есть", - подчеркнул Константин Малофеев.