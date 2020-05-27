Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – So...
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
"Один против 5 вооружённых головорезов": Журналист - о бойне с атошник...
Главная / Политика

Владимир Путин назвал дату окончания пандемии в России. "Это самое главное"

27 мая 2020, 15:55  •  83 • Политика
В эфире Первого канала Константин Малофеев вместе с другими экспертами обсуждал последние политические события, в том числе решение о проведении Парада Победы в Москве. Малофеев заметил, что вчера Путин фактически назвал дату окончания пандемии в России. "Это самое главное", - подчеркнул учредитель Царьграда.
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в эфире программы "Время покажет" подчеркнул, что дата проведения Парада Победы - 24 июня - совпадёт и с датой окончания пандемии коронавируса в России. Уже сейчас пик пройден, безусловно, дальше останется так называемое послевкусие. Понятно, что нам ещё только предстоит оценить объёмы этого послевкусия, но шаг вперёд сделан. Это важно.
"К 24 июня мы должны вернуться к довоенному состоянию, когда люди живут, как они жили до того, как всё началось. И, конечно же, солдаты на Параде должны идти без масок. И, безусловно, должны быть приглашены ветераны. Иначе зачем мы так долго ждали? Чтобы ветеранов-то и не позвать? Важны организационные вопросы - как именно будут звать, на каком расстоянии они будут сидеть друг от друга, - но всё это решаемо. Я совершенно уверен, что они там будут. Иначе бы так не тянули. Почему тогда делать 24 июня, а не того же 26 июля, в День ВМФ, если мы считали бы, что нужно подождать подольше?"
24 июня - дата символичная, согласились и гости, и ведущие в студии. Однако и надо понимать, что президент России Владимир Путин неоднократно транслировал, что на первом месте - здоровье людей, а на втором - символы.
"Конечно, ветераны - это главные люди. И тем более мы понимаем, что с каждым годом их становится всё меньше. Поэтому для нас очень важно, чтобы ветераны присутствовали. Это самое важное. И если президент считает, что 24 июня они смогут там присутствовать, для нас всех это означает, что и мы сможем работать, гулять и вернёмся к нормальной жизни. У Путина, безусловно, есть советники, которые ему рассказывают, как лучше, весь объём информации у него есть", - подчеркнул Константин Малофеев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
27 мая 2020, 00:55
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
27 мая 2020, 00:55
"Германия нанесла удар в лицо украинцам": Немецкий министр потребовала снять санкции с России
27 мая 2020, 07:55
Российские "Буки" выстрелили рядом с США. И это не совпадение, а план
27 мая 2020, 02:55
Санкции могут быть приняты очень быстро: США подтвердили планы "закрыть" проект "Северный поток - 2"
27 мая 2020, 11:55
США поверили в "Северный поток - 2"
27 мая 2020, 09:55
"Это безобразие, вот и всё": Экс-глава Чувашии осмелился спорить с Путиным в суде
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 мая 2020, 08:55
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
24 мая 2020, 19:55
Михалков "умыл и положил на лопатки" обидчиков. От Грефа и Гейтса перешёл к Познеру и Гусеву
26 мая 2020, 16:55
Выгнал из ресторана за георгиевские ленточки в Юрмале. Но русские не сдались
21 мая 2020, 07:20
Нашли высказывания Бандеры по поводу Крыма. Националисты зря тратят время
23 мая 2020, 14:55
"Российские МиГ-29" заслали братья-белорусы? Озвучена версия о загадочных истребителях в Ливии
22 мая 2020, 09:15
США озвучили новые обязанности России
22 мая 2020, 12:55
Американская подлость против российской колонны разбилась о находчивость русских в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.