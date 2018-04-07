Владимир Путин назначил на генеральские должности 15 офицеров

Президент России Владимир Путин назначил на вышестоящие должности 15 полковников и генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК. Этим же указом глава государства отправил в отставку по выслуге лет и состоянию здоровья 11 генералов указанных ведомств.

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Так, указом Путина на должность руководителя Главного управления криминалистики СК России назначен генерал-майор Зигмунд Ложис. Он получил широкую известность после расследования преступного сообщества, которым руководил экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер. В последние годы Ложис руководил следственным управлением по Башкортостану, а с 2016 года временно исполнял обязанности должности, на которую его утвердил своей подписью президент.

Заметное назначение получил бывший руководитель 3-го следственного управления Главного следственного управления СК России Денис Колесников. Генерал-майор контролировал расследования наиболее резонансных преступлений, участвовал и в чистке рядов самого СК России. Теперь он возглавил Управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности СК России.

В московской полиции есть подвижки. Генерал-майор полиции Игорь Зиновьев за последние 8 лет успел навести порядок в Северном и Восточном округах столицы, и в преддверии Чемпионата мира по футболу назначен на должность начальника Управления внутренних дел по Центральному округу столицы.

Одним из самых осведомленных офицеров в МВД России стал полковник полиции Иван Балашов. Его президент назначил начальником оперативно-разыскной информации МВД России.