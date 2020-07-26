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Владимир Путин: Наследники моряков-победителей никогда не подведут Родину

26 июля 2020, 12:30  •  58 • В России

Владимир Путин принял главный Военно-морской парад в Санкт-Петербурге. По уже сложившейся традиции президент перед тем, как прибыть непосредственно на торжества в Северную столицу, из своей резиденции в Стрельне отправился на катере в Кронштадт.

Владимир Путин принял Военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

Там, в Финском заливе, встали на рейде гиганты, которые просто не могут войти в акваторию Невы. По пути в каюте президентского катера глава государства пообщался с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым.

- Поздравляю вас с Днем военно-морского флота! - обратился Путин к морякам, выстроившимся на палубах своих кораблей.

Президент принял в Санкт-Петербурге главный военно-морской парад страны. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Из Кронштадта президент на вертолете отправился в Петропавловскую крепость, откуда начал обход кораблей на Неве. Верховный главнокомандующий поздравил моряков с праздником, высадившись уже на Сенатской набережной.

- Сегодня мы чествуем защитников морских рубежей, всех, кто связал свою жизнь с морем, - обратился Путин к собравшимся. - Военно-морской флот под Андреевским флагом достойно выполняет самые сложные задачи.

Владимир Путин: Наследники моряков-победителей никогда не подведут Родину.

Президент напомнил, что сегодняшние моряки - наследники выдающихся героев более чем 300-летней истории отечественного флота. Но при этом у них в руках впервые уникальное оружие, не имеющее аналогов в мире, которое будет совершенствоваться: от гиперзвуковых ракет до новейших кораблей.

По пути в каюте президентского катера глава государства пообщался с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

- Но конечно, главной силой нашего флота всегда были и остаются люди, - подчеркнул он. - Служба на море не каждому по плечу, она требует храбрости и стального духа. Знаю, наследники моряков-победителей никогда не подведут Родину. Они будут верны заветам адмирала Нахимова «Мыслить прежде всего о славе России и родного флота». С праздником вас!

Впервые в параде принимает участие океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский».

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Военно-морской парад на День ВМФ в Санкт-Петербурге 26 июля 2020 года: прямая онлайн-трансляция

В военно-морском параде на День ВМФ в Санкт-Петербурге 26 июля 2020 года примут участие почти полсотни кораблей и подводных лодок, а также авиационный полк (подробности)

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