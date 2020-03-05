Владимир Путин: Наши специалисты находят себя на мировом рынке труда

Андрей Ванденко

Молодым везде у нас дорога, хочется верить.

Владимир Путин

Надеюсь.

Андрей Ванденко

Знаете, есть такое выражение: «Как тебе такое, Илон Маск?» Не слышали?

Владимир Путин

Нет.

Андрей Ванденко

Но про Илона Маска слышали?

Владимир Путин

Ну да, конечно.

Андрей Ванденко

Он, с одной стороны, «Теслу» запускает, а Рогозин «лифт» собирается строить на Луну.

Владимир Путин

«Лифт» на Луну? И что?

Андрей Ванденко

Ну как-то вот разные весовые категории…

Владимир Путин

Я Вам другие могу примеры привести: пришла группа молодых людей из института. Просто одна группа целиком пришла.

Андрей Ванденко

Куда?

Владимир Путин

В институт в один наш и сделали «Искандер». Молодые люди пришли из института и через несколько лет сделали «Искандер», одно из наших современных видов вооружений, которым мы гордимся, лучшее в мире. Пришли молодые ребята и сделали «Пересвет». Это вот просто примеры из «оборонки». Но это они сделали.

Андрей Ванденко

Ну пусть они сделают легковой автомобиль, как «Тесла»…

Владимир Путин

Ну вот Прохоров сказал, что он сделает…

Андрей Ванденко

Самолёт....

Владимир Путин

Пока не получилось у него.

Андрей Ванденко

А, ну да, «Ё-мобиль».

Владимир Путин

Он же обещал, показывал мне, я даже на нём прокатился, но не получается у него пока. У нас в высокотехнологичной сфере, в атомной промышленности мы реально работаем очень хорошо. Мы реально обогнали всех, мы больше всех делаем в мире атомных блоков для электростанций. Это никакое не оружие, ничего. Это высокие технологии. Очень активно развиваются. Если посмотреть на боевую технику, на ту же авиацию — мы реально на самом высоком уровне находимся. И в «гражданке» будем дальше продолжать делать. Уже у нас появляются свои собственные фармацевтические продукты очень хорошие и так далее. Всё постепенно, но нарастает.

Андрей Ванденко

Я имел в виду немножко другое...

Владимир Путин

А что?

Андрей Ванденко

Когда сказал про Маска. То есть он не то чтобы кумир, но некий пример для подражания.

Владимир Путин

Ну хорошо, но…

Андрей Ванденко

Кого мы можем предложить в качестве альтернативы, ну не американца…

Владимир Путин

У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области ничем не хуже. Он один из лидеров, безусловно. Если бы не прижимали, искусственно не сдерживали конкуренцию, то было бы ещё лучше. Это просто то, что в голову приходит прямо сейчас, с лёту.

Андрей Ванденко

Как Вы относитесь к тому, что по одному из соцопросов половина молодых людей хочет уехать из страны?

Владимир Путин

Ох, соцопросы тоже разные бывают, и целевые группы тоже бывают разные. Кто-то хочет уехать, кто-то хочет вернуться. Я уже говорил, что таких становится всё больше и больше. Чтобы у людей было желание реализовываться в своей собственной стране, государство, конечно, должно делать для этого всё больше и больше, и мы будем этим заниматься. Я считаю, что количество хороших специалистов, которые остаются в стране, становится всё больше и больше, а то, что наши специалисты находят себя на мировом рынке труда, говорит о том, что у нас хорошая высшая школа.

Андрей Ванденко

«Лидеры России» — конкурс оправдывает Ваши ожидания?

Владимир Путин

Да, конечно. Вообще замечательные ребята. У нас же не только этот конкурс «Лидеры России». «Россия — страна возможностей», там целый набор инструментов, и мне кажется, что он очень эффективно работает.

Андрей Ванденко

А что критерием, на Ваш взгляд, является — количество назначенцев, которые занимают посты на госслужбе, либо качество предложений, которые исходят...

Владимир Путин

У нас ведь нет ни одного конкурса из того, что я назвал, который является конкурсом на какое-то место, на какую-то должность. Мы просто даём людям возможность потом повысить свои знания, компетенции, но а параллельно, когда с ними, с этими людьми, работают представители либо крупных компаний, либо министерств и ведомств, они в этой среде сразу присматривают для себя работников. И действительно, там уже, знаете, и министры появились, и замминистра, и даже губернаторы, заместители губернатора. Это очень хороший социальный лифт.

Андрей Ванденко

«Сириус» — тоже это такой новый опыт. Я имею в виду центр «Сириус».

Владимир Путин

Это немножко другое.

Андрей Ванденко

Безусловно. Это имеет отношение к молодёжи, я имею в виду.

Владимир Путин

Ну конечно, но это всё-таки способ работы с талантливыми детьми. Вот у нас никогда раньше... то есть было...

Андрей Ванденко

В советское время?

Владимир Путин

Было, да… И, собственно говоря, когда я принимал решение создать «Сириус», мне просто... знаете, как это возникло?

Андрей Ванденко

Нет.

Владимир Путин

Олимпийские объекты в Имеретинской долине. Сразу пошли предложения что-то разобрать, куда-то перевезти. Но разобрать, перевезти — это примерно столько же, сколько новое построить. Лучше в другом месте, в конце концов я решил в другом месте построить новое. А как использовать то, что есть? И сначала мне в голову пришла простая, примитивная вещь — использовать для детского спорта. А потом я подумал: а почему только для спорта? У нас ведь есть, ещё с Советского Союза досталась нам, система специальной подготовки: физико-математические школы, потом биологические школы, потом музыкальные училища при консерваториях, балетные училища. То, чем мы гордимся. Ну и, конечно, спорт — это фигурное катание, такие наши виды спорта престижные, где у нас хорошие компетенции, мы добивались успехов, хоккей. Вот я придумал это объединить.

Андрей Ванденко

То есть идея была Ваша изначально?

Владимир Путин

Да, да, я придумал это. И один из коллег, которых приглашали туда, он сказал одному из, так сказать, коллег тоже: ничего у него не получится. На вопрос почему он говорит: всё начнётся с того, что ваши хоккеисты набьют морду математикам. Ничего подобного там не происходит. Потому что ребята, даже здоровые мальчишки, которые спортом занимаются, они с уважением относятся к тем своим сверстникам, которые добиваются заметных успехов в своих отраслях, они знают, что это требует больших усилий и таланта. Вот «Сириус»… это я, кстати, и название-то придумал сам. Сидел-сидел, думал, как назвать, потом вспомнил, что самая яркая звезда на небосклоне — это Сириус. Там самые яркие ребята собираются, вот поэтому и так предложил назвать. Вот это название прижилось. Это у нас есть...

Андрей Ванденко

Попробовали не прижилось бы!

Владимир Путин

Почему? Ну почему?

Андрей Ванденко

Путин сказал!

Владимир Путин

Ну всё бывает, нет. Здесь мы используем ту систему отбора талантливых ребятишек, которая была создана ещё в Советском Союзе. Вот эти физико-математические школы, биология, музыкальные школы и так далее. И берём оттуда, отбираем в этот «Сириус» на 21 день и каждый 21 день прокатываем там ребятишек. И отбираем из них тех, кто имеет наибольшие перспективы, наилучшие перспективы. Это очень хорошая идея получилась. Причём знаете, что интересно и что мне особенно нравится? Скажем, спортсмены общаются с математиками, а математики, может быть, в первый раз лично идут посмотреть, как хоккей там или балет функционирует, приобщаются к физической культуре. Очень здорово получилось, мне очень нравится. Теперь там следующий вопрос — там нужно современный университет создать. Мы создали там уже научный кластер из лабораторий таких вот приоритетных направлений. Несколько, четыре, по-моему. И потом здесь же будем создавать технопарк, с тем чтобы у нас была школа, университет, научная лаборатория и реализация в технопарке. Закольцуем это всё.