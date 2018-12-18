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Владимир Путин: Наши новые системы заставят задуматься тех, кто привык к агрессивной риторике

18 декабря 2018, 16:24  •  82 • В России

- Мы сделали очень мощный шаг в обеспечении безопасности России! - подвел Владимир Путин итог работы министерства обороны и ОПК в 2018 году.

Ежегодно в конце декабря президент приезжает в Национальный центр обороны на расширенное заседание коллегии министерства обороны, но далеко не каждый год президент в Послании представляет новейшие системы вооружения. Да еще такие, каких нет ни у кого на планете. Поэтому один из самых животрепещущих вопросов коллегии был - насколько удалось за полгода пройти путь от "дайте видео, пожалуйста" до реального боевого дежурства.

- Все виды и рода войск развивались сбалансировано, в соответствии с принятыми планами и новой программой вооружения, оснащались современными образцами оружия и техники, - подвел краткие итоги президент. - Заметно укрепилась ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального паритета: доля современного вооружения здесь составляет уже 82 процента.

И практически сразу Путин сказал о главном.

- Прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, имею в виду начало серийного производства ракетного комплекса «Авангард» и успешные испытания «Сармата», несение опытно-боевого дежурства гиперзвукового авиакомплекса «Кинжал», а также отработку практического применения боевых лазерных комплексов «Пересвет», - заявил он. - Это оружие кратно – именно кратно! – увеличивает потенциал армии и флота, тем самым надёжно и безусловно обеспечивает безопасность России на ближайшие десятилетия. Укрепляет баланс сил, а значит, и стабильность в мире. Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике.

Глава государства говорил о выросшем уровне оперативной и боевой подготовки войск, о шести независимых проверках в этом году, о манёврах совместно с китайскими подразделениями, о первом в современной истории России учении в Средиземном море и, разумеется, об операции в Сирии.

- После разгрома основных группировок боевиков ситуация в этой стране постепенно стабилизируется, - отметил Путин. - Однако бандиты ещё пытаются огрызаться. Хочу подчеркнуть: бескомпромиссная борьба с боевиками будет продолжена. Окажем сирийцам здесь всю необходимую поддержку.

Отдельно президент остановился на предстоящем выходе США из договора РСМД.

- Такой шаг будет иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность. Фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения, - заявил он. - В качестве предлога для одностороннего выхода из договора Соединённые Штаты используют тривиальный способ: бездоказательные обвинения России в нарушении своих обязательств по договору, который сами уже и нарушили, причём нарушили давно. Мы с вами хорошо знаем: размещение систем морского базирования «Иджис» в Румынии, а затем в Польше в ближайшее время – это прямое нарушение Договора.

Если верховный главнокомандующий говорил о стратегических вопросах, то министр обороны Сергей Шойгу - о конкретных планах. В своем получасовом докладе он сообщил, что в 2019 году на дежурство поступят два полковых комплекта С-400 "Триумф", один ЗРК "Витязь" и семь дивизионных комплектов зенитно-ракетного пушечного комплекса "Панцирь. В Сухопутные войска, береговые войска ВМФ и в ВДВ поставят один бригадный комплект ракетных комплексов "Искандер-М", две бригады ЗРК С-300В4, "Бук-М3", более 700 современных бронемашин.

- В боевой состав военно-морского флота предстоит ввести 12 кораблей и боевых катеров, две подводные лодки, 12 судов обеспечения, - заявил Шойгу. - Предстоит принять в состав флота головной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Владимир", вооруженный баллистическими ракетами "Булава". Начато строительство блочно-модульного городка в поселке Тикси для размещения третьей дивизии ПВО Северного флота, формируемой в следующем году.

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Путин обратил внимание на разницу в военных бюджетах двух стран.

- Мы видим диспаритет в финансировании - 725 миллиардов долларов бюджет Пентагона, - сказал он. - Это милитаристский бюджет! А у нас 46 миллиардов, и будет еще снижение. Но это будет не в ущерб безопасности. Возможно сохранить баланс и правильно определять - куда тратить деньги! По большому счету у нас и так все есть. Но если произойдет то, чем нас США пытаются пугать, нам придется ответить. Если у нас есть соответствующее оружие воздушного и водного базирования, не составит.

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