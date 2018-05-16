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Владимир Путин: Наши корабли с крылатыми ракетами будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море

16 мая 2018, 16:09  •  85 • В России

На второе совещание президента с руководством министерства обороны и глав предприятий оборонно-промышленного комплекса приехал Дмитрий Рогозин, который отсутствовал на первом и не вошел в список кандидатов на ключевые посты в будущем правительстве, озвученном Дмитрией Медведевым. Тем не менее продолжающий пребывать в статусе и.о. вице-премьера Рогозин прошагал по территории сочинской резиденции Владимира Путина мимо журналистов, пожелав на все их вопросы «хорошего настроения». На самом совещании он сидел по правую руку от главы государства — там, где традиционно сидят промышленники.

- Сегодня мы рассмотрим развитие военно-морского флота, обсудим его современное состояние, ближайшие и перспективные задачи в этой области, - обозначил задачу на день Путин. - Высокая боеготовность и эффективность военно-морских сил – это важнейший фактор военной, экономической безопасности страны, значимый инструмент обеспечения наших национальных интересов. И конечно, это демонстрация нашего флага в ключевых районах мирового океана.

Президент похвалил возросшие возможности военных моряков, отметил расширившуюся географию его присутствия - «речь идёт о Средиземном море, Северной Атлантике и морском пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона».

- Особо отмечу чёткие, слаженные действия экипажей наших кораблей и подводных лодок в ходе военной операции в Сирии, - удостоились моряки еще одной похвалы. - Удары крылатыми ракетами, эффективная работа палубной авиации нанесли террористам серьёзный ущерб. В связи с сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии в Средиземном море наши корабли с крылатыми ракетами «Калибр» будут нести постоянную боевую вахту.

Путин напомнил, что в этом году запланировано 102 похода кораблей и подводных лодок, что необходимо укреплять морскую составляющую Стратегических ядерных сил, что оснащение флота новейшими системами оружия, связи, разведки и целеуказания будет продолжаться.

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