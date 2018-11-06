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Владимир Путин: Наши конкуренты прибегают к недобросовестным методам борьбы

06 ноября 2018, 20:09  •  73 • В России

Беда к российскому военно-промышленному комплексу и комиссии, отвечающей за сотрудничество с иностранными государствами, пришла откуда не ждали. Еще вчера отрасль была в передовиках - 15 миллиардов зарабатываемых долларов в год уверенно делали ее лидером несырьевого сектора экономики. Но в этом году подсчитали - и вышло, что теперь в лидерах сельское хозяйство, экспортирующее продукции аж на 5 миллиардов долларов больше и останавливаться не собирающееся. А военным и работникам ОПК надо что-то делать, чтобы хотя бы сильно не отстать.

Владимир Путин тем не менее на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству работников этой отрасли хвалил за то, что «Россия не только сохранила, но и упрочила лидерские позиции на мировом рынке вооружений, прежде всего в его высокотехнологичном сегменте». Но тут же добавлял, что работать надо еще лучше.

- Преимущество российских производителей – неизменно высокое качество продукции, которая по своим боевым и техническим характеристикам не имеет аналогов, - заявил президент. - Россия дорожит репутацией добросовестного участника ВТС. Мы строго соблюдаем международные нормы и принципы в этой сфере. Поставляем вооружение и военную технику исключительно в интересах безопасности, обороны и борьбы с терроризмом.

Следующая фраза явно адресовалась заокеанским партнерам и была ответом на их ажиотаж вокруг поставок российских С-400 Турции и Индии.

- В каждом конкретном случае детально оцениваем обстановку и прогнозируем развитие ситуации в том или ином регионе мира, - сказал Путин. - При этом заключаемые двусторонние контракты никогда не направлены против третьих стран, против интересов их безопасности.

Тенденции к развитию отрасли верховный главнокомандующий определил даже не в банальном наращивании поставок, а в повышении маневренности.

- Мы продолжим предлагать нашим партнёрам новые гибкие, удобные формы сотрудничества, - поставил он задачу. - Это тем более важно в нынешних условиях, когда наши конкуренты прибегают часто к недобросовестным методам борьбы: пытаются давить, шантажировать покупателей, в том числе с использованием санкционных мер политического характера, чтобы навязать свою военную технику, даже если она выше по цене и уступает нашей технике по качеству.

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