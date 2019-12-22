Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Трафальгар Балтики". Забытые победы русско-шведской войны
Козак отказался считать соглашение по газу между Россией и Украиной "уступк...
В новом году Россия преподнесёт миру сюрприз. Вот это заявка!
"Размажут польский гонор по паркету": Обвинивших Путина во лжи поляков...
Главная / В России

Владимир Путин: Наша с прессой встреча - это обмен точками зрения

22 декабря 2019, 18:09  •  61 • В России

Большая пресс-конференция, которую Президент России проводит каждый год (та, что прошла в минувший четверг, 19 декабря, была 15-й) - это «обмен точками зрения». Глава государства озвучивают свою - по интересующим журналистов вопросам - и выслушивает мнение СМИ.

Об этом президент заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», которая вышла в минувшее воскресенье. (Телеканал «Россия 1».)

- Ничего общего с «манипуляциями» это не имеет, - заметил президент.

Президент напомнил (а он уже не раз об этом говорил), что многие из журналистов, участвующих во встречах такого формата, "очень близко общаются с людьми", прежде всего это представители региональной прессы.

В частности, глава государства сослался на пример журналистов из Краснодарского края, которые (готовя свои публикации, собирая материал для них) - "просто приезжали к ветеранам Великой Отечественной войны, общались напрямую с людьми".

- Поэтому для меня это важно, - подчеркнул президент, - чтобы услышать их точку зрения. Их мнение, безусловно, я должен учитывать и учитываю это в своей практической работе. Но, на мой взгляд, и представителям прессы, и общественности это тоже важно и тоже имеет значение... Потому что объясняет мотивы поведения госорганов, власти - по тем или иным вопросам, показывает перспективу развития по каким-то ключевым проблемам, перед решением которых мы стоим".

Вопросы, которые звучат на пресс-конференции, - также считает Путин, - демонстрируют тренды экономики и социальной сферы.

Все это, на взгляд президента, "очень полезно, представляет большой интерес и, конечно, свидетельствует о нашей открытости»:

- Вот и все. А на что мы там влияем? Влияем в том смысле, что доносим до зрителей, читателей, слушателей тех средств массовой информации, которые здесь присутствуют, свою точку зрения.

Самые яркие фразы Путина на большой пресс-конференции 2019.19 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин провел 15 большую пресс-конференцию, Вспоминаем самые яркие высказывания

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
22 декабря 2019, 18:09
Владимир Путин: Наша с прессой встреча - это обмен точками зрения
21 декабря 2019, 03:09
Записки киевлянки: Скоро на Украине ничего не будет: ни книг, ни кино, ни памятников
20 декабря 2019, 22:09
«Скончался в больнице»: СК сообщил о втором погибшем в ходе стрельбы на Лубянке
21 декабря 2019, 01:24
«И в прошлом, и сейчас пугают Россией»: Путин — о попытках обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой
20 декабря 2019, 20:39
Лукашенко пообещал не пить в новогодние праздники
22 декабря 2019, 11:39
Геннадий Зюганов: Мои предположения о досрочных выборах не связаны с "кандидатурой Гамова". Возможен кризис...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2019, 11:54
Газовая алчность Киева грозит новым Чернобылем
16 декабря 2019, 07:54
"Глядишь, на Хоккайдо сойдёмся": В России вернули бумерангом идею Японии забрать все Курилы
20 декабря 2019, 02:54
Мирного решения быть не может: Политолог решил поспорить с Путиным после вопроса Цимбалюка
20 декабря 2019, 22:09
Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа
21 декабря 2019, 01:24
Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу
17 декабря 2019, 03:24
Зеленский получил "нож в спину" от "Квартала 95": Президенту Украины напомнили о невыполненных обещаниях
20 декабря 2019, 06:09
"Нужно отменить": Европарламент выдвинул требование к России по "иноагентам"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.