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Владимир Путин: Наш национальный код становится сильнее с каждым поколением

06 апреля 2018, 17:24  •  34 • В России

Вроде бы все видала трибуна в Кремле, но чтобы с нее кто-то произносил речь, тут же самостоятельно сопровождая ее сурдопереводом, такого еще не было. Но именно так выступил директор Нижегородской школы-интерната для глухих детей Владимир Чикишев, получивший из рук президента государственную премию за создание специализированного театра «Пиано».

- Спасибо всем! - завершил он долгий список благодарностей причастным, жестикулируя руками. Это выглядело очень трогательно.

- Все вы одинаково тонко чувствуете нерв времени, понимаете, что действительно полезно, что важно для людей, и пробуждаете в них желание созидать, обретать новые знания, чувства, высокие чувства, - заявил Владимир Путин, обращаясь к награжденным.

Премии для молодых деятелей культуры присуждены мультипликатору Дине Великовской,

начальнику отдела музейной деятельности музея-заповедника «Дивногорье» Софье Кондратьевой, солисту Большого театра Денису Родькину.

- Это уникальное явление – российское анимационное кино, - сказал Дина Великовская. - Столько поколений выросло на этом кино, и мы ведь разговариваем все фразами из анимационного кино, это какие-то коды, которые делают нас особенными. И если бы не эта поддержка, то ничего бы этого не сохранилось.

В выступлении Кондратьевой президента поразило то, как "пещерные комплексы становятся из просто интересных пещер памятниками истории и культуры".

- А вы сами в эти пещеры забираетесь? - удивился он, рассматривая хрупкую девушку в больших очках.

- Конечно! Везде! - не меньше удивилась странному вопросу Софья. - У нас на территории Воронежской области порядка 50 пещерных комплексов, и в большинстве из них я была лично.

- Не страшно? - спросил Путин.

- Я думаю, что страшно только первое время, а потом… Ты идёшь с мастерами, которые знают технику безопасности. Очень важно соблюдать, когда ты идёшь в пещеры. Просто так ходить не надо.

Почему-то нет сомнений, что в ближайшем будущем Путин именно туда и отправится.

Легендарный композитор Алексей Рыбников получил премию именно за музыку для детей и был от этого просто счастлив.

- Я в своей жизни писал самую разную музыку, но музыка для детей родом из 70-х годов, - вспоминал автор лучших советских детских песен. - Это было лучшее время моей жизни. Когда видишь глаза детей, понимаешь, что ты не зря жил.

- Первый наш лауреат сказала замечательные слова о нашем коде, который делает нас особенными, - завершил церемонию Путин. - Этот код складывается из поколения в поколение, и каждое поколение добавляет маленькую-маленькую частичку в этот код, который делает его ещё более мощным, делает его ещё более состоятельным, жизнеспособным. Вы вносите в это огромный вклад.

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