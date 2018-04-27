Владимир Путин: Нарисовал как курица лапой, сам не могу разобрать

На любой встрече Владимир Путин во время выступлений участников записывает тезисы для своих ответов. Просто переворачивает листы со своей речью и пишет обычной ручкой. А потом комментирует наиболее важные темы. На Совете законодетелей в Таврическом дворце Санкт-Петербурга идеи со стороны выступающих депутатов сыпались одна за другой, и примерно к середине чтения своих записок президент пришел в затруднение.

С минуту он внимательно вчитывался в очередной листок, а затем вынужден был признать:

- Нарисовал как курица лапой, сам не могу разобрать, - сказал Путин. - Спешу, очень много интересных предложений.

Предложений, действительно, было с избытком. Глава Совета Федераций Валентина Матвиенко для радикального ускорения работы над законопроектами предложила создать специализированные группы в спартанских условиях.

- Определить им четкий задачи и закрыть на полгода в отдельном здании, - сформулировала она. - И не выпускать, пока все не будет сделано.

- Я записываю ваше предложение, - прокомментировал Путин.

Правда, не со всеми идеями Матвиенко он был согласен. После того, как глава Совфеда в очередной раз раскритиковала систему медицинского страхования, президент возразил:

- Эта тема дискутируется постоянно. Специалисты говорят, что ликвидация страховых форм медицины приведет вообще к полному хаосу. Совершенствовать систему нужно, но очень аккуратно.

Неожиданно на примере сахарной свеклы, которую несколько предприятий в одном регионе взялись производить и разорились, возникла тема возврата к более жесткому государственному регулированию экономики.

- Есть и другие способы избежать негативных явлений, связанных с перепроизводством, - сказал Путин. - Ни в коем случае нам нельзя скатиться к новому изданию советского Госплана. Они настолько все зарегламентировали, что это нанесло огромный удар экономике.

Глава государства поддержал предложение о дополнительной поддержке российских сельхозпроизводителей, но увидел здесь и другую сторону.

- Надо поблагодарить граждан страны, когда мы в ответ на неправовые действия так называемые санкции ввели ограничения на поставки сельхозпродукции из других стран, они это понимали, - предостерег Путин. - Понимали, что мы поддержим наше сельское хозяйство и ситуация стабилизируется.

Когда зашла дискуссия о программах по дальнейшему заселению Дальнего Востока, президент попросил не перегибать палку.

- Вопрос в приоритетах, - сказал Путин. - Неужели можно выбрать, что для нас важнее — Дальний Восток или Черноземье? Но Черноземье еще с первого потока переселения в Сибирь испытывало на себе серьезную демографическую нагрузку, потому что все это делалось за счет исконно русских территорий. Оно тоже нуждается в поддержке. Вопрос в том, что нельзя потерять ничего, и в том числе Дальний Восток. Россия-матушка сколько вложила средств, сколько наших людей косточки сложили там, чтобы будущие поколения чувствовали себя хозяевами на этой территории. Нужны сбалансированные решения по развитию страны в целом.