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Владимир Путин написал статью о Второй Мировой для американского издания National Interest

18 июня 2020, 22:25  •  79 • В России

Президент России Владимир Путин написал для американского издания National Interest статью под заголовком «Настоящие уроки 75-й годовщины Второй Мировой». В ней российский лидер предложил «комплексную оценку» исторического наследия войны, а также выступил против предпринимаемых сегодня попыток безответственного ревизионизма ее итогов и причин.

Предлагаем вашему вниманию основные тезисы статьи:

- Несправедливо заявлять, что начало Второй Мировой войне положил пакт Молотова-Риббентропа, все ведущие страны до некоторой степени разделяют ответственность.

- Скандальная резолюция Европарламента, обвиняющая СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны, искажает историю и чревата реальной опасностью.

- Нет никаких реальных архивных документов, подтверждающих, что СССР планировал превентивный удар против Германии.

- Как бы не пытались сегодня доказать обратное, СССР и Красная Армия сделали основной вклад в разгром нацизма.

- Многие обвинения в адрес Сталина справедливы, включая репрессии. Но Сталин видел, что западные державы стремятся оставить СССР один на один с Германией, и действовал соответственно, пытаясь выиграть время для укрепления обороны страны.

- Российский лидер призвал все страны открыть доступ к архивам и опубликовать ранее неизвестные документы о Второй мировой войне и предвоенном периоде. Впрочем, глава государства вынужден признать, что многие партнеры России не готовы к совместной работе по установлению и сохранению правды о войне.

Напротив, Вторая Мировая цинично используется как повод для информационных атак на Россию.

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