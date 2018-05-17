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Владимир Путин: Нам нужны перспективные системы вооружения, превосходящие лучшие зарубежные образцы

17 мая 2018, 21:24  •  73 • В России

- В 2018 году по линии минобороны на гособоронзаказ было выделено почти 1,5 триллиона рублей. Сумма весьма значительная, и эти ресурсы должны быть использованы максимально рационально, - открыл Владимир Путин третье совещание с руководством министерства обороны и ОПК, на котором шла речь об эффективности расходования выделяемых бюджетных средств.

Президент напомнил, что большинство контрактов уже заключено и в соответствии с ними вооруженные силы должны получить более 160 единиц авиационной техники, 10 боевых надводных кораблей, 14 космических комплексов, арсеналы сил общего назначения должны быть пополнены 500 единицами ракетно-артиллерийского вооружения, танков и бронемашин.

- Обращаю внимание, на всех исполнителях лежит персональная ответственность строго соблюдать как сроки изготовления оружия и техники, так и утвержденный график поставок, - заявил Путин. - И таким образом поддержать набранные за последние годы высокие темпы перевооружения армии и флота.

В авиационные части должны поступить новые самолеты оперативно-тактической авиации Су-34, Су-35С, Су-30СМ, ударные вертолеты Ми-28, Ми-35М и Ка-52. Идет перевооружение зенитных ракетных частей новейшими системами С-400 и комплексами «Панцирь-С».

- Среди приоритетов – продолжение разработок перспективных систем вооружения, которые должны превосходить лучшие зарубежные образцы, - сказал еще об одной задаче Путин. - Ждем от конструкторских бюро и НИИ прорывных, нестандартных, эффективных технологических и инженерных решений, которые в том числе позволят сократить время и затраты на создание и внедрение нового оружия. Естественно, при росте его качества.

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