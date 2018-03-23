Владимир Путин: Нам необходим настоящий прорыв

В пятницу ЦИК подвела окончательные итоги выборов президента России, объявив об официальной победе Владимира Путина. Вслед за этим последовало обращение президента к нации, в котором он подвел итоги избирательной кампании и рассказал о перспективах страны.

Стране нужна консолидация общества

- Учитывая масштабную, беспрецедентную поддержку, которую вы мне оказали, чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России. Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны. Особенно в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся.

Все, сказанное в ходе выборов, будет сделано

- Хорошо знаю и о наших проблемах. Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах. Вижу в вашем высоком доверии прежде всего надежды на изменения к лучшему. Рассчитываю, что такая оценка связана и с той работой, которая уже сделана, с теми позитивными результатами, которых мы уже достигли вместе в предыдущие годы. Но этого, конечно, недостаточно. Нам необходим настоящий прорыв. Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной. Всё, о чём говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано.

Нам нужны результаты, а не популизм

- Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее, – мы будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать всё это немедленно, прямо сейчас, всё изменить в одночасье. Это было бы лишь красивым, показным жестом, рассчитанным на краткосрочный, сиюминутный эффект. А нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый, позитивный результат – и сегодня, и в перспективе.

Все изменения - на базе технологического рывка

- Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности, развивать инфраструктуру и социальную сферу – образование, здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать наши города и посёлки. И всё это – на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить.

Все решения будут приниматься открыто

- Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей, дать ответ на исторические вызовы, с которыми мы сталкиваемся. И главное – любое из этих решений в конечном итоге будет приниматься исключительно в интересах нашей страны, наших граждан, ради наших детей и будущих поколений. Мы будем действовать открыто, обсуждать с людьми все наши ключевые решения, объяснять, почему поступаем именно так, а не иначе, каких целей хотим достичь. Наша повестка развития носит консолидирующий характер, общенациональный характер, и должна объединить всех.

Политические предпочтения не должны разделять

- Обращаюсь к тем гражданам России, которые голосовали за других кандидатов. Политические предпочтения не должны разделять нас. Мы все патриоты своей страны, и у нас одна, общая забота – судьба России, её процветание. Наше единство, ответственность, общее понимание целей, устремления миллионов людей мы должны воплотить в развитие России, в мощное движение вперёд.