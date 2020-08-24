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Владимир Путин наградил медалями 17 граждан США: "За личное мужество и отвагу"
24 августа 2020, 11:25 • 65 • Политика
Президент России Владимир Путин наградил 17 граждан США. В указе говорится, что американцы отмечены "за личное мужество и отвагу".
Президент России Владимир Путин наградил 17 граждан США медалью Ушакова - за мужество, проявленное в годы Великой Отечественной войны. Указ, легитимизирующий решение, доступен на официальном портале раскрытия правовой информации.
В указе говорится, что награда вручается "за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии с Северных конвоях". В том числе, награждены Хансен Трюгве, Дейтч Исси, Бейкер Дэвид Юджин или, например, Розум Уилберт Фрэнк. Полный перечень имён доступен в документе.
Напомним, Северные конвои существовали все годы войны. Это специальные формирования судов, перевозивших грузы союзникам, а также кораблей хранения, также созданных в интересах объединившихся против нацистской Германии Адольфа Гитлера.
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