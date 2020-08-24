Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Путину: бастующие предприятия в Белоруссии закрывают
Соратница Тихановской не выдержала испытания "как у Лукашенко" и улизн...
Как же так вышло?! Даже прозападные киевские СМИ в ужасе от итогов независимости
"Посмотрите на следующие страны…" Политолог показал протестующим будущ...
Главная / Политика

Владимир Путин наградил медалями 17 граждан США: "За личное мужество и отвагу"

24 августа 2020, 11:25  •  65 • Политика
Президент России Владимир Путин наградил 17 граждан США. В указе говорится, что американцы отмечены "за личное мужество и отвагу".
Президент России Владимир Путин наградил 17 граждан США медалью Ушакова - за мужество, проявленное в годы Великой Отечественной войны. Указ, легитимизирующий решение, доступен на официальном портале раскрытия правовой информации.
В указе говорится, что награда вручается "за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии с Северных конвоях". В том числе, награждены Хансен Трюгве, Дейтч Исси, Бейкер Дэвид Юджин или, например, Розум Уилберт Фрэнк. Полный перечень имён доступен в документе.
Напомним, Северные конвои существовали все годы войны. Это специальные формирования судов, перевозивших грузы союзникам, а также кораблей хранения, также созданных в интересах объединившихся против нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
23 августа 2020, 23:30
Митингующие дошли до президентского дворца в Минске. И... развернулись, услышав призыв
24 августа 2020, 07:45
Кедми о большом провале в "белорусском майдане": "Два раза по морде публично... За что?"
24 августа 2020, 09:35
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с отказом немецких врачей
23 августа 2020, 23:30
"Случай несравним с Украиной": В ЕС назвали главную проблему белорусов
23 августа 2020, 23:30
Зеленскому из Минска вернули его "заезженные советы"
24 августа 2020, 01:20
Лукашенко бежит из дворца: Вертолёт в центре Минска вызвал панику
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 августа 2020, 07:45
Кедми о большом провале в "белорусском майдане": "Два раза по морде пу...
24 августа 2020, 09:35
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с отка...
24 августа 2020, 01:20
Лукашенко бежит из дворца: Вертолёт в центре Минска вызвал панику
24 августа 2020, 05:55
Голод "библейских масштабов": Глава ВПП дал пугающий прогноз для всего мира
24 августа 2020, 07:45
Бегство Лукашенко из Минска провалилось. Будут ли извиняться авторы вброса?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 августа 2020, 01:00
Кто курирует протесты в Белоруссии: мнение людей с улиц
19 августа 2020, 23:10
"Самолёт ФСБ" пробыл в Минске 1,5 часа. Чтобы не допустить "сакральной жертвы"
18 августа 2020, 22:25
"Очень технично загоняют в угол": Назван единственный способ спасения для Лукашенко
23 августа 2020, 18:00
Заявление ООН по Навальному взбесило Олега Газманова: "А дети Донбасса под обстрелами?"
22 августа 2020, 20:50
Пощады провокаторам больше не будет: Лукашенко дал прямой приказ военным
18 августа 2020, 03:10
"Лицемерие как оно есть": Макрон получил "ответочку" от Захаровой за свой белорусский призыв
18 августа 2020, 11:25
Введут войска в Белоруссию: эксперты оценили возможность "третьей мировой" между НАТО и Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.