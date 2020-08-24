Владимир Путин наградил медалями 17 граждан США: "За личное мужество и отвагу"

Президент России Владимир Путин наградил 17 граждан США медалью Ушакова - за мужество, проявленное в годы Великой Отечественной войны. Указ, легитимизирующий решение, доступен на официальном портале раскрытия правовой информации.

В указе говорится, что награда вручается "за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии с Северных конвоях". В том числе, награждены Хансен Трюгве, Дейтч Исси, Бейкер Дэвид Юджин или, например, Розум Уилберт Фрэнк. Полный перечень имён доступен в документе.

Напомним, Северные конвои существовали все годы войны. Это специальные формирования судов, перевозивших грузы союзникам, а также кораблей хранения, также созданных в интересах объединившихся против нацистской Германии Адольфа Гитлера.