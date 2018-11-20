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Владимир Путин: Надо детально проанализировать проблемы с реализацией гособоронзаказа

20 ноября 2018, 18:54  •  72 • В России

- Нам следует детально проанализировать проблемы с реализацией заданий гособоронзаказа, - начал второе из цикла «военных совещаний» в Сочи Владимир Путин. - Прежде всего имею в виду несвоевременное исполнение взятых обязательств отдельными предприятиями ОПК. Посмотрим, где здесь причины системного характера, а где речь идёт об отсутствии дисциплины и нормальной организации производственных процессов.

Реализация и обеспечение финансирования гособоронзаказа и государственной программы вооружения до 2017 года стали главной темой встречи.

- Ключевые ориентиры - к 2021 году доля современного оружия и техники в армии и на флоте должна составить не менее 70 процентов, - напомнил президент. - Такое масштабное переоснащение войск позволит решать весь комплекс современных и перспективных задач, стоящих перед вооружёнными силами, и в первую очередь по сохранению стратегического паритета и надёжной защите России от внешних угроз.

Путин заявил, что в этом году по линии минобороны на создание и серийное производство вооружения выделено почти полтора триллиона рублей. И теперь надо разобраться - насколько эффективно предприятия ОПК выполняют полученные заказы.

- В целом установленные темпы переоснащения войск на современное оружие обеспечиваются, - одобрил работу глава государства. - На середину ноября в рамках заданий гособоронзаказа в войска уже поставлено около двух тысяч основных образцов вооружения и военной техники. Среди них – 74 самолёта и вертолёта, 80 беспилотных летательных аппаратов, четыре полковых комплекта зенитных ракетных комплексов С-400, пять надводных кораблей, 250 танков и боевых бронемашин.

При этом он подчеркнул, что по большинству тактико-технических характеристик российское вооружение последних поколений превосходит зарубежные аналоги, а гиперзвуковое оружие, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы и ряд комплексов сухопутных войск просто не имеют аналогов в мире.

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