Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин заявил о первой жертве мировой войны цифровой эпохи
В Казахстане - «день тишины», а дальше — выборы президента
"Неприятный сюрприз России": Зачем Запад восхвалил русский суперсамоле...
Олег Царёв. Кто отодвигает Коломойского от Зеленского
Главная / В России

Владимир Путин: Надеюсь, с Зеленским еще познакомимся

07 июня 2019, 22:24  •  98 • В России

"АВРОРА" И ПРИЗРАК МИРОВОГО КРИЗИСА

Белую ночь в Питере между 2 днями экономического форума Владимир Путин использовал, чтобы показать председателю Китая Си Цзиньпину достопримечательности. Покатал на кораблике по рекам и каналам, сводил на «Аврору» и в Эрмитаж.

- Мосты разводятся, - показал руками Путин, когда кораблик проходил по Неве под одним из мостов, чем очень удивил Си.

Пришвартовавшись к «Авроре», лидеры поднялись на революционный крейсер, где Цзиньпину рассказали и о русско-японской войне («прошли от Балтики до Дальнего Востока и сходу вступили в бой – 38 кораблей против 125»), и штурме Зимнего дворца. Потом переплыли Неву и отправились в Эрмитаж.

- Петербург – очень живописный город, - не упустил возможности поделиться впечатлениями от увиденного Си Цзиньпин наутро, открывая российско-китайский энергетический форум. Но главным событием дня было пленарное заседание Экономического форума.

Речь Владимира Путина на нем была не просто программной, а фактически революционной. Она походила на знаменитую Мюнхенскую речь, но с экономическим уклоном.

- Надо откровенно признать: существующая модель экономических отношений все-таки в кризисе. И этот кризис всеобъемлющий, - сказал Путин.

«У ЗАПАДА ВЗЫГРАЛИ АМБИЦИИ»

Президент напомнил, что после окончания Холодной войны архитектура мировой экономики кардинально изменились.

- Главным драйвером глобализации выступила мировая торговля. Ее рост с 1991 года по 2007-й более чем в два раза превосходил темпы мирового ВВП. Но этот период оказался недолговечным, - костатировал Путин. - Последовал мировой кризис 2008–2009 годов, механизм роста начал давать сбои. Глобальная торговля перестала быть двигателем мировой экономики, которая вошла в период торговых войн.

Путин напомнил, как далеко заходят санкции и насколько они вредят людямФото: REUTERS

Президент прямо говорил о причинах нынешнего мирового кризиса.

- Модель глобализации, предложенная в конце ХХ века, все меньше соответствует новой экономической реальности, - завил он. - Заданные прежде шаблоны давали странам Запада фору и громадную ренту. Хотя все проходило под разговоры о равенстве. А когда эта система начала расшатываться, когда подросли конкуренты, у Запада взыграли и амбиции, и стремление сохранить свое доминирование. Любой ценой. И государства, которые прежде проповедовали честную конкуренцию, заговорили языком торговых войн и санкций - рейдерства с выкручиваем рук, запугиванием, устранением конкурентов.

«ПЕРВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА»

Одним из таких примеров стал строящийся газопровод из России в Германию «Северный поток-2».

- Он не в интересах тех, кто привык, что по их счетам должны платить другие. И потому проект бесконечно пытаются торпедировать, - сказал президент. - А ситуация вокруг китайской компании Huawei? Ее пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка. Это уже называют «первой технологической войной» цифровой эпохи.

Путин напомнил, как далеко заходят санкции и насколько они вредят людям:

- По сути происходит попытка формировать два мира. И между ними пропасть постоянно растет. Когда у одних есть доступ к самым передовым системам образования, здравоохранения, к современным технологиям, а у других нет шансов вырваться даже из нищеты.

Президент напомнил, что после окончания Холодной войны архитектура мировой экономики кардинально изменилисьФото: REUTERS

«КОГДА ТИГРЫ ДЕРУТСЯ, ОБЕЗЬЯНА СМОТРИТ»

Первой темой дискуссии стала торговая война США и Китая и место России в ней.

- У китайцев есть хорошая поговорка: «Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится», - пошутил в ответ Путин. – Но если торговые войны и санкции будут нарастать, то к 2022 году они снизят мировую экономику на 2%. Во время кризиса 2008-го спад был как раз на 2%. Все столкнутся с колоссальными потерями.

Но в целом не возникало вопросов – на чьей стороне в этом противостоянии Россия.

- Мы с председателем Си вчера расстались в 12 ночи, а в Пекине было вообще 4 утра, - сказал Путин. – Обсуждали самые разные проблемы, но я должен был сказать: вынужден вас отпустить с гостями так не поступают!

«ЕМУ ИНКРИМИНИРУЮТ ХИЩЕНИЕ 2,5 МИЛЛИАРДОВ»

Одним из самых горячих вопросов в кулуарах форума было «дело Калви». Иностранного инвестора, находящегося под домашним арестом, даже ждали на форуме, а на утреннем деловом завтраке «Сбербанка» только и говорили, как о инвестклимате после ареста Калви.

Путин прокомметировал это так:

Все должны проявлять уважение к закону. Ему (Калви, - ред.) инкриминируют хищение 2,5 миллиардов рублей, некоторые говорят, что это не так. Может быть, но в этом должны разобраться правоохранители. Надеюсь на прозрачное разбирательство и справедливое решение.

«ОН ПОКА НИКАК СЕБЯ НЕ ПРОЯВИЛ»

Модератор дискуссии журналистка Софико Шеварднадзе (между прочим, внучка Эдуарда Шеварнадзе) спросила, почему Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах.

- Он до сих пор продолжает определенную риторику – называет нас врагами, агрессорами, - пожал плечами президент.

- Но вы готовы с ним встретиться?

- А я разве отказывался? Мне никто не предлагал, - ответил Путин. – Я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-то познакомимся. Но одно дело – кого-то играть, а другое – быть кем-то. Чтобы играть, нужен талант, один из них – талант перевоплощения. А чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества: опыт, найти инструменты решения проблем, собрать команду, иметь мужество брать на себя ответственность за решения. Я не говорю, что у Зеленского нет этих качеств, они вполне могут быть, но я этого не знаю. Он пока никак себя не проявил. То, что мы видим, противоречивые высказывания. Поживем – увидим. Я не говорю, что он, ничего не сделав, уже все испортил, нет. Посмотрим.

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ С БЕЛОРУССИЕЙ СЕЙЧАС НЕТ

Тут же последовал вопрос о слухах о возможном объединении России и Белоруссии.

- Есть ли под ними почва? – уточнила Шеварднадзе.

- Нет и быть не может, - ответил Путин. – Я считаю, что русские, украинцы и белорусы — единый народ. Но сейчас нет никаких оснований для объединения. У нас есть Союзный договор, многое из него не было исполнено, и мы обсуждали, что можем выполнить или добавить. Вот вокруг этого и вся дискуссия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
07 июня 2019, 22:24
В Казахстане - «день тишины», а дальше — выборы президента
06 июня 2019, 23:39
Путин - о Си Цзиньпине: Я без всякого художественного свиста могу сказать, что он действительно теоретик в политологии
07 июня 2019, 17:24
«Пакетик лежал в рюкзаке»: в Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова по подозрению в обороте наркотиков
06 июня 2019, 21:54
Боевой «Лотос»: какими возможностями обладает новейшая самоходка для ВДВ России
07 июня 2019, 19:09
В МФЦ начнут принимать наличку
07 июня 2019, 22:24
В России солдат будущего будут отбирать по "генетическим паспортам"
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 июня 2019, 04:39
В Чёрном море будут большие проблемы: Как США просмотрели угрозу со стороны Ту-22М3М
07 июня 2019, 01:24
«Запад хотел пошушукаться»: Путин о праздновании в Нормандии
07 июня 2019, 11:09
Gardian опубликовало рисунок советского солдата, который расколол на два лагеря запад...
07 июня 2019, 04:39
"Коллегу" Петрова и Боширова "разоблачили" французские и швейцарс...
07 июня 2019, 07:54
Французы ответили на вопрос, нужно ли было приглашать Путина на 75-летие высадки союз...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июня 2019, 09:24
В Раде оценили снос бюста Жукова националистами
04 июня 2019, 01:54
Нет денег на ремонт, нет денег на зарплаты. Не у России, а в ПАСЕ
02 июня 2019, 10:54
Украина проиграла России ещё один бой за Донбасс - Надежда Савченко
02 июня 2019, 07:39
Извольте заплатить по счёту, товарищи офицеры
06 июня 2019, 05:54
"Надеюсь, он на меня не обидится": Лавров раскрыл содержание секретной беседы с Керри о Крыме
05 июня 2019, 07:09
"Эффект гранаты, брошенной в курятник": Помощник Путина узнал, кто "слил" прессе план об изъятии у бизнеса "свердоходов"
02 июня 2019, 14:09
"Стыдно смотреть и слушать": Депутат Рады Гончаренко рассказал о всесильной украинской делегации в ПАСЕ - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.