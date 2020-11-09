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Владимир Путин начал отставки в правительстве с намёка

09 ноября 2020, 15:20  •  164 • Политика
Отставки в правительстве России, анонсированные ранее источниками, начались. В Кремле подтвердили уход с должности министра Владимира Якушева. К слову, отставки в кабмине Путин начал с намёка.
Владимир Якушев оставил должность министра строительства России и назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. В Кремле подтвердили кадровые перестановки. До этого решения было объявлено, что Николай Цуканов освобождён от должности полномочного представителя президента в УФО. Кстати, ранее именно такую рокировку анонсировал эксперт в беседе с Царьградом, пояснив, что так называемый клан мэра Москвы Сергея Собянина в лице Якушева лишился сильнейшего менеджера в правительстве.
Кстати, большую серию отставок Путин начал с намёка. Он ввёл в России ещё один пост вице-премьера, теперь их 10. Собеседники Царьграда полагают, что десятым вице-премьером станет Александр Новак. Кстати, ранее министр энергетики Новак также назывался в числе отставников, кого кадровые решения Путина коснутся уже сегодня.
Подробнее о схеме отставок Царьград рассказывает здесь. Пока же можем добавить, что официально подтверждены отставки министра транспорта России Евгения Дитриха, а также главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина. Указы президента России об отставках публикуются с периодичностью в 5 минут.

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