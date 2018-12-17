Владимир Путин на встрече с правозащитниками: Иногда кажется, что такого не может быть, этого нельзя не знать. Но не знают!

Встречу Владимира Путина с членами Совета по правам человека сразу несколько каналов транслировали в прямом эфире. Но как это бывает с правозащитниками, разговор затянулся и часть встречи прошла уже в закрытом режиме. Однако, те члены СПЧ, чьи вопросы не попали в трансляцию, попросили пресс-секретаря президента опубликовать на сайте главы государства полную версию дискуссии. "КП" уже писала об этой встрече, теперь приводим наиболее интересные ответы Путина из оставшегося за кадром.

"Нам что с вами мало терактов?"

- «Новое величие». Вот смотрите, что у меня в справке написано: По местам сбора и жительства участников «Сети» обнаружено и изъято – изъято! – учредительные и программные документы терсообщества, явно говорящие, что это такое своеобразное сообщество; закамуфлированное под огнетушитель СВУ на основе алюминиевой селитры мощностью 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте с самодельным детонатором; два пистолета Макарова с боекомплектами; гранаты с запалами РГН-1 и РГД-5; карабин «Сайга»; прекурсоры для ВВ и СВУ – взрывчатых веществ и СВУ. Понимаете, это такая серьёзная вещь. Нам что с вами мало терактов где-то там?

Молодежь не знает историю, потому что учебники стали бизнесом

- Не знают ничего, ни о войне, ни о репрессиях – ничего не знают. Стыдно иногда даже слушать, что отвечают. Иногда, когда слушаю, мне кажется: такого не может быть, этого нельзя не знать. Но не знают. А это все откуда? Оттого, что учебник – это не просто пособие для получения знаний, это бизнес, огромный бизнес. И прежде всего это стало бизнесом, а потом уже учебной литературой. Вот от этого надо избавиться.

Протесты в Париже как спичкой подожгли

- По поводу несанкционированных митингов. Вы сами сказали про Париж. Смотрите, там и жертвы есть уже, пострадавшие. Бой идёт в центре столицы, чрезвычайное положение в стране из-за этого объявлено. Сколько погромов там, сожжённых машин, магазинов, убытки не только у государства, но и у людей, которые не имеют к государству никакого отношения, колоссальные. И всё это раз – как спичкой, и всё понеслось.

Мы должны понимать, в каком мире мы живём. Либеральный подход к несанкционированному митингу. Жёсткий ответ со стороны государства какой? Водомёты, газ, дубинки, сотни задержек – сотни, представляете? Совсем недавно отмечали тяжёлые события, в которых принималась Конституция, в условиях нарастающей гражданской войны на самом деле, гражданской войны! Толпы людей с оружием бегали по Москве, штурмовали «Останкино», ползали по каким-то подземным сооружениям, коммуникациям. В Москву были введены регулярные части российской армии, внутренние войска задействованы, и стреляли ещё друг в друга, не понимая, что происходит. Хаос! Внимательно нужно к этому относиться очень.

Ответственность за детей лежит на родителях

- Мы должны понимать, что если чьи-то дети вливаются в экстремистские террористические организации, это значит, что родители чего-то недосмотрели. Как же иначе? Значит, что-то они недоработали в своё время. Это результат в том числе и воспитания в семье.

Поэтому спецслужбы, правоохранительные органы вынуждены работать с этим контингентом, если мне будет позволено так выразиться. Потому что, к сожалению, очень часто цепочка этих связей тянется в семью или из семьи, или членов семьи пытаются использовать те люди, которые стали членами террористических организаций, их заставляют часто использовать своих родственников. Было бы нелепо и в высшей степени легковесно, если бы спецслужбы и правоохранительные органы не обращали внимания на таких людей.

Опередить украинских политиков невозможно

Александр Сокуров: Можно ли вернуться к судьбе Олега Сенцова? Прошло время. Может быть, надо опережать уже этих политиков украинских, от которых никакого толка уже нет?

Владимир Путин: Опережать украинских политиков не удастся, потому что они сами не знают сегодня, что они будут делать завтра. Они вот такие, в состоянии броуновского движения находятся.

"Первый раз приехал в "Кресты" - просто с ума сошел"

- Я не просто лично принимал решение, я продавливал решение построить новое здание "Крестов", потому что в «Крестах» уже больше находиться невозможно. Когда я туда первый раз приехал и увидел, что там зубы вырывают без анестетиков, понимаете, я просто с ума сошёл, обалдел. Поэтому и принял решение: построим новую. Да и то пришлось несколько лет пробивать это. Это большие расходы.

Радикальной амнистии не будет

- Самую эффективную амнистию провели большевики в 1917 году. Пришли, просто открыли двери и выпустили всех уголовников. Вообще всех. Жизнь общества от этого не улучшилась, и настроения в обществе не улучшились, а, на мой взгляд, стали более радикальными, и люди, простые граждане, только страдали от этого. Но это не значит, что мы не должны проводить амнистии. Просто подходить к этому нужно аккуратно, взвешенно. Я не думаю, что это снимет какое-то напряжение, и все возрадуются, что мы выпустили часть людей из мест лишения свободы. Но, наверное, чувство сострадания должно быть у нас у всех. Надо над этим, конечно, подумать. Если и ущерб загладили, погасили, и противообщественное деяние не такое уж там серьёзное.

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