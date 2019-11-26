Владимир Путин на съезде «Единой России»: «Словоблуды и конъюнктурщики не только партию, но и страну сдадут»

Автор:

Степанов Александр

XIX съезд «Единой России» оказался очень показательным и, как ни удивительно, содержательным — в плане того, что происходит с этой политической структурой, которая столько лет позиционирует себя как «партия власти».

Первое — «Единая Россия» объявила о старте своей кампании в преддверии выборов в Госдуму 2021 года.

Второе — в самой партии нет согласия и понимания, каким образом бороться в течение этих ближайших двух лет за голоса избирателей.

И третье, пожалуй, самое важное — президента Владимира Путина, впервые за долгое время посетившего партийный съезд, явно не устраивает то, какой ассоциативный ряд выстраивается у народа при словосочетании «Единая Россия». Иначе бы не прозвучали в его выступлении крайне жёсткие выражения применительно к партийцам.

Рейтинг единороссов скатился до минимума

«ЕР» открыто объявила о старте своей избирательной кампании в преддверии выборов в Госдуму в 2021-м.

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress

Но с очень важным с тактической точки зрения пит-стопом в следующем году, когда в сентябре состоятся выборы аж семнадцати губернаторов, а также депутатов парламентов в одиннадцати субъектах федерации и представительных органов власти в 22 региональных центрах.

Поэтому разбег в два года, особенно с учётом нынешних пошатнувшихся позиций единороссов, при ближайшем рассмотрении вовсе и не кажется таким уж длинным.

В самой «Единой России», впрочем, прошедшие сентябрьские выборы не считают для себя провальными. Премьер-министр Дмитрий Медведев, возглавляющий партию, на съезде сообщил: почти 77% депутатских мандатов получили представители «ЕР».

Да, конкретно эта доля впечатляет. Однако не сказал он, что только в одном из тринадцати регионов России, где происходили выборы в местные парламенты, единороссам удалось улучшить свои позиции — в Татарстане, где хоть и произошёл спад по процентам, но у партии стало на два мандата больше. А в Кабардино-Балкарии получилось просто сохранить прежнее количество мест.

Во всех остальных — спад, и кое-где очень чувствительный: на Алтае — минус 5 мест, в Карачаево-Черкесии — минус 3, в Крыму — минус 10, в Марий Эл — минус 13, в Тыве — минус 1, в Хабаровском крае — минус 28, в Брянской области — минус 7, в Волгоградской — минус 4, в Тульской — минус 6, в Севастополе — минус 8. А самый наглядный пример — Московская городская дума — минус 14.

Впрочем, говорить о полнейшем провале «Единой России» нельзя: «большинство» в значительной части регионов остаётся, но какое?

Кандидаты от «ЕР» предпочитают идти самовыдвиженцами. Медведев предложил таковым выйти из партии

И есть ещё одно существенное обстоятельство — нежелание, иногда открытое, у кандидатов баллотироваться именно от «ЕР»: выборы последних нескольких лет сделали очевидным тренд на самовыдвижение. Иными словами — вроде как да, кандидат поддерживается «Единой Россией» и сам где-то хранит партийный билет, но вместе с тем дистанцируется от неё.

Об этом, собственно, довольно эмоционально высказался на прошедшем съезде сам Медведев:

Не могу не отметить один момент, который тоже был в формате дискуссии неоднократно затронут, — по поводу самовыдвиженцев. Участвуя в выборах как самовыдвиженцы, некоторые наши коллеги, члены партии "Единая Россия", скорее этим запутали избирателей и точно не помогли своему избранию.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Там, где люди не скрывали партийную принадлежность, по его словам, результат оказался выше: кандидаты на губернаторских выборах одержали уверенную победу.

«Считаю, что кандидаты от "Единой России" должны гордиться своей партийной принадлежностью. А если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из партии, освободить место тем, кто верит в будущее партии. Кто готов работать в партии, работать на всю страну», — резюмировал эту мысль Дмитрий Медведев.

Само утверждение, однако, спорное. За последние несколько лет, проанализировал Царьград, конкретно от «партии власти» (всё-таки стоит иметь в виду сейчас именно такое определение) на губернаторских выборах избрались порядка сорока кандидатов. А в качестве беспартийных, хоть и «поддержанных», прошли четырнадцать.

К кому именно обращался председатель партии, он не уточнил. Но известно, что согласование врио губернаторов именно в качестве самовыдвиженцев, а не от партии проходило под кураторством замглавы администрации президента Сергея Кириенко. И сам Сергей Собянин, кстати, на выборах мэра Москвы в 2018-м тоже шёл самовыдвиженцем.

Так что говорить об «уверенной поддержке» можно как минимум с оговорками.

Тем более что рейтинг «Единой России» скатился до минимума: по данным мониторинга Фонда общественного мнения, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, за эту партию отдали бы голоса только 31-34% населения. С учётом того, что в 2014-15 годах, после присоединения Крыма, уровень доверия к «ЕР» вырастал выше 50%, но позже откатился назад.

Не будем также забывать, что в целом ряде регионов на губернаторских выборах победили кандидаты от оппозиции: в Хабаровском крае, Владимирской области и Смоленской — ЛДПР, в Хакасии, Иркутской и Орловской областях — КПРФ, в Омской области — «Справедливая Россия».

Скандалы и обещания, которые остались прожектами

Безусловно, есть несколько ключевых факторов, сыгравших «на понижение». Прежде всего непопулярные шаги, идентифицированные народом непосредственно с «Единой Россией».

На первом месте здесь, конечно, пенсионная реформа, вызвавшая колоссальный негатив в обществе, рост протестных настроений и митинги. Второе — мусорная реформа, добавившая «минусов» в копилку единороссов.

Кроме того, все прекрасно помнят, как облечённые властью партийцы моментально схватывают любые инициативы из Кремля, не задумываясь, как представляется, о механизмах реализации.

Ну вот, скажем, известная Стратегия социально-экономического развития страны до 2020 года, взятая единороссами в качестве партийной концепции (а как иначе: ключевые позиции в регионах они-то и занимают!)

Планы-то были просто потрясающими: это и вхождение России в пятёрку стран-лидеров по объёму ВВП (в итоге 6-е место), и соответствующие темпы экономического роста (обещанных 6,5% точно не получится), и повышение реальных доходов населения (на 70% — в то время как только по третьему кварталу, впервые за долгое время, Росстат зафиксировал рост на 3%), и снижение уровня бедности вдвое (а сейчас за её чертой живут 18,6 млн человек).

Фото: Oleg Koksharev / Shutterstock.com

И, безусловно, значительное, очень заметное количество баллов в антирейтинг добавили и многочисленные коррупционные уголовные дела, связанные с чиновниками разных уровней (по какому-то совпадению — членами «ЕР»), и скандальные заявления представителей партии, наглядно демонстрирующие, насколько они далеки от народа.

Служить, а не править. Возможно ли это с «Единой Россией»?

И неудивительно, разумеется, что президент Владимир Путин, посетивший субботний съезд «Единой России», сделал акценты на этих вещах.

Причём можно было заметить, что он и не очень-то рад самому обстоятельству выступления: складывается стойкое ощущение, что скорее это была необходимость.

У вас нет морального права что-то недоделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность, — заметил, обращаясь к партийцам, Путин. — Репутацию, облик партии определяют люди, у которых — чрезвычайно важно, что я сейчас скажу — есть своя, внутренняя позиция.

Это, по его мнению, и есть основа деятельности любой политической силы, внутренние нравственные ориентиры.

«И такие люди должны быть готовы отстаивать эти ориентиры и принципы, бороться за них в любой, даже самой сложной ситуации, — продолжил глава государства. — Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только её, но и страну. Такое было в нашей истории неоднократно, и в том числе в нашей новейшей истории».

Путин подчеркнул также, что партия не должна соглашаться с любым действием или с любым мнением чиновника, какой бы высокий пост он ни занимал, даже если он считает себя членом партии и всякий раз подчёркивает свою близость к ней. А хуже всего — «искать для себя комфорта, хуже всего быть удобной, покладистой для "начальников" любого уровня».

«Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной "Прямой линии", которые проводятся у меня ежегодно, старайтесь своими силами решить эти вопросы, добиваться справедливости, — призвал президент. — Вы же видите сами, знаете: то больничку покажут развалившуюся, то ещё что-то такое, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. Но на местах-то вы должны это видеть всё. Если чиновники не видят — терзать их, трясти, добиваться решения».

Но вот с последним — насчёт «трясти чиновников», — очевидно, будет сложно: подавляющее большинство тех, кто в регионах и муниципалитетах принимают решения, как раз и принадлежат к членам партии. Так что, по логике, им придётся дёргать за шкирку самих себя.

«По всей видимости, чёткого понимания, каким образом и в каком качестве "Единая Россия" будет вести кампанию 2021 года, нет, — считает политтехнолог Валерий Костенко. — Мы наблюдаем серьёзный клинч на федеральном уровне. В Кремле понимают, что у партии высокий антирейтинг, и выход с ним на выборы в Госдуму в нынешнем формате может привести либо к потере власти, либо к народным волнениям в случае явного вмешательства (в подведение результатов)».

Проблема, по его словам, заключается не столько в самой партии, сколько в конкретных людях.

«Партийные боссы хотят сохранить своё влияние, — продолжает эксперт. — То есть "Единая Россия" на электоральный цикл 2020 года останется точно, она получила этот шанс по итогам съезда, а вот дальше будет видно. Если получится достичь хорошего результата, то "ЕР" сможет влиять и идти уже на парламентские выборы через два года. А если нет — партия оставит за собой только номенклатурные функции».

И тогда, в дальнейшем, решать вопросы по формированию списков и кандидатур будут из Москвы.

Не исключён, кстати, вариант, при котором «Единую Россию» в перспективе просто отстранят от самой роли «партии власти», и этот статус перейдёт, например, к Общероссийскому народному фронту — структуре, созданной самим президентом, и которая ему, кажется, более интересна.