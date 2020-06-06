Владимир Путин: На продвижение русской культуры и русского языка денег у нас хватит

РУССКИЙ ЯЗЫК - БОЛЬШЕ, ЧЕМ СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ

В день рождения Пушкина Владимир Путин пообщался с деятелями отечественной культуры, которым пообещал не только поддержку в трудный период, но максимально быстрый выход из последствий эпидемии.

- На продвижение русской культуры и русского языка денег у нас хватит, несмотря на падение цен на нефть. Тем более, что эти цены уже повышаются, - заверил президент. - Для нашей страны русский язык много больше чем просто средство общения. Он объединяет все народы России.

ЧТО ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ

- В национальном плане восстановления экономики Будут учтены проблемы культуры, будут корректировки и в нацпроект "Культура".

- Не нужно забюрокрачивать выход театров из эпидемиологических ограничений, однако сохранять при решении этих вопросов приоритет защиты здоровья артистов и зрителей.

- Роспотребнадзор подготовит как можно быстрее рекомендации для открытия театров, и они смогут принять зрителей уже в новом сезоне.

- Спортсмены могли бы продолжать тренировки в условиях карантина на олимпийских базах вместо домашней самоизоляции.

- Необходимо найти способы помочь артистам, которые не могут репетировать дома и рискуют потерять квалификацию.

ПЕТЬ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

Многие из мастеров культуры просили президента как можно скорее открыть театры и концертные залы. Всем им глава государства ответил, разговаривая с режиссером Валерием Гергиевым.

- Мы все хотим, чтобы учреждения культуры начали работать в полном объеме, но чтобы певцу петь, нужно дышать, надо думать о здоровье, а при поражении легких на 75—80% это очень сложно, - сказал Путин. - Отработав сегодня во что бы то ни стало неделю или две, потерять работоспособность на всю оставшуюся жизнь было бы очень печально. Но тем не менее мы будем стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации ограничений как можно быстрее. Осознанно, спокойно, но как можно быстрее.

Президент заявил, что он был бы очень рад возобновлению зарубежных гастролей отечественных коллективов, но россиян сейчас за границу пускают очень неохотно.

- Вас приглашают итальянцы, и я буду счастлив, если вы поедете в Италию, - сказал Путин. - Но все остальные европейские страны и США закрыты для россиян. Прямо с границы отправляют назад. Дело не в профессии, просто граждан России сегодня за границу не пускают, ну, кроме каких-то экстраординарных случаев, по которым нужно договариваться отдельно. Можно, наверное, и с вашим коллективом договориться отдельно, потому что у вас выдающийся коллектив, ему все рады по всему миру.