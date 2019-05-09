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Владимир Путин на Параде Победы 2019: Обнаглевшие нацисты думали, что смогут подмять Советский Союз. Не вышло!

09 мая 2019, 12:54  •  237 • В России

- Поздравляю вас с Днём Победы – Днём нашей гордости и скорби, нашей безграничной благодарности защитникам Отечества, разгромившим нацизм, - обратился Владимир Путин к участникам Парада Победы на Красной площади. - Сегодня все они – на пьедестале грандиозной Победы. Ради неё они воевали и трудились, прошли жертвенный путь нечеловеческих испытаний, несгибаемой твердыней стояли в пекле сражений. Всё выдержали, отдали всё, что могли, и добились, выстрадали Победу!

Еще совсем недавно не было никакого смысла говорить очевидные вещи - кто и кого победил в той войне, какую цену за это заплатил советский народ. Но мир изменился так, что даже президент на Параде Победы напоминает об этом.

- В истории нашей страны немало героических свершений, но на особом месте – победа над фашизмом, возмездие нацистам за все их бесчинства, за то, что они возомнили себя «высшей расой» и развязали страшную войну, - сказал Путин. - Этой обнаглевшей силе покорились многие государства, и безнаказанность застилала нацистам глаза. Они думали, что смогут также, в считанные недели, подмять под себя и Советский Союз – тысячелетнюю, историческую Россию. Не вышло!

Глава государства заявил, что переписывание истории недопустимо и Россия будет всячески противостоять этому.

- Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков, - сказал Путин. - Наш святой долг – защитить подлинных героев. Мы преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей. Вы живёте в разных странах, но подвиг, который вы совершили вместе, нельзя, невозможно разделить. Мы всегда будем чтить всех вас, прославлять Победу, которая была и остаётся одной на всех. Уроки прошедшей войны по-прежнему актуальны. Мы делали и будем делать всё необходимое, чтобы обеспечить высокую боеспособность наших вооружённых сил.

Единство поколений было и остается главной гарантией того, что ничего подобного мировой войне не повторится.

- Мы гордимся нашей сплочённостью, рады, что вместе с нами дети и внуки, что можем передать им священную память о героических свершениях наших отцов и дедов и быть уверенными, что их подвиг, их победы будут жить вечно, - заявил президент. - Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днём Победы!

Президент Владимир Путин поздравляет граждан России с Днем Победы.

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