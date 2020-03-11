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Владимир Путин: На меня ругались за Мюнхенскую речь, а сейчас руководство Германии дословно ее повторяет

11 марта 2020, 10:00  •  71 • В России

Владимир Путин дал интервью агентству ТАСС, рассказав о сотрудничестве с Вашингтоном и гибели проекта «Европа от Лиссабона до Владивостока».

ОБАМА ХОТЕЛ ЭКСКЛЮЗИВ НА ВЕСЬ МИР

- Вы так Трампа назвали Дональдом по-дружески.

- Он меня Владимиром называет, я его Дональдом.

- С Обамой не особо сложилось?

- Мне сейчас, знаете, трудно сказать. У меня со всеми были на самом деле достаточно конструктивные отношения. Обама уже сказал, что американцы — это особая нация, у них особые права, эксклюзивные, чуть ли не на весь мир, я с этим не могу согласиться. Господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами. И поэтому говорить, что у кого-то есть эксклюзив на что-то, мне кажется, абсолютно неоправданно.

- Если так шкалу выстроить, ну пятибалльную, чтобы не усложнять, на какой отметке мы сейчас с американцами? В отношениях с американцами?

- Ну, мне кажется, где-то... Ну где-то на троечку. Да, между двойкой и тройкой. Ближе к тройке всё-таки. Мы же всё-таки сотрудничаем в области борьбы с терроризмом. Я реально… Ведь я ж позвонил, это я позвонил Трампу со словами благодарности за то, что они передали нам эту информацию.

- Это ячейка питерская, да, которая вот...

- Они давно работали за ними. Потом ФБР это дело передало в ФСБ, эту информацию.

- То есть американцы лучше нас работают на нашей территории?

- Они работают... Я не буду сейчас говорить, потому что это закрытая информация. Они работают глобально. Но они это поймали. В данной ситуации наши не поймали. Наши много ловят. У нас они десятки предупреждают террористических актов, это же ловят, выхватывают. Счёт идёт на несколько десятков в год. Вот эту ситуацию американцы отследили. Спасибо им большое, они передали.

США ВСЕГДА БЫЛИ ПРОТИВ НАШИХ ОТНОШЕНИЙ С ЕВРОПОЙ

- Товарооборот был больше, он упал до 20, а был 28. Тоже очень мало. Но за последние два года при Трампе товарооборот начал расти. Значит, в области безопасности мы в своё время заключили с тем же Обамой, при нём же было заключение СНВ-3. Теперь он не продлевается. Пока. Значит, здесь вопрос. Постоянно вводятся санкции в отношении России. Тоже вопрос. Вот «Северный поток-2», ввели санкции. Ну, США всегда были против развития наших отношений экономических с Европой, когда даже ещё в 60-е годы начали строить, помните, проект был «Газ в обмен на трубы»?

Теперь мы, слава богу, сами делаем трубы большого диаметра, кстати, тоже одно из достижений белой металлургии и так далее последнего времени. У нас 75%, это очень важно, 75% перерабатывающей промышленности и машинооборудования создано за последние годы, за последние 10 лет, 15 лет. Это кое-что, да значит. Поэтому они всегда были против, и сейчас вот. И против «Северного потока-1» они же боролись, теперь так же борются против «Северного потока-2».

Вот смотрите, для чего они это делали и почему? Какое основание было — обеспечить транзит через территорию Украины. Тоже, правда, странновато, правда? То есть они Украину там обхаживают и взяли её под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала, в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать. За счёт транзитных денег, чтобы Украина хоть чего-то там получала от нас.

Ладно, мы согласны, потому что в целом, в связи с ростом потребления газа в Европе в целом и в Украине в частности, и мы будем заинтересованы, мы и дальше будем транзитировать. Поменьше объём, но мы будем это делать. Но главный побудительный мотив, предлог введения санкций против «Северного потока — 2» заключался в том, что нужно обеспечить транзит через Украину. Вот мы сейчас с Украиной подписали транзитный договор. Так, чего теперь нужно, санкции нужно снять тогда с «Северного потока». Нет оснований для введения. А если санкции останутся, остаётся только один побудительный мотив. Какой? Обеспечить конкурентные преимущества для своего LNG, для своего сжиженного газа.

- Кто сильный, тот и диктует правила.

- Обеспечить рынок сбыта своего товара исключительно в своих корыстных интересах во вред потребителю в Европе. Но на 25–30% если будет первичный источник энергии дороже, то это же опускает всю конкурентоспособность германской экономики, и европейской в том числе.

СААКАШВИЛИ ПОПЕР - ПОЛУЧИЛ

- По факту геополитически Европы от Лиссабона до Владивостока больше нет?

- Но её и не было. Больше нет! Вы сейчас говорите о том, чего и не было, как будто это утрачено. В своё время де Голль говорил о Европе до Уральских гор, от Атлантики до Уральских гор. Это я потом немножко расширил и начал говорить: почему до Уральских гор — до Тихого океана, до Дальнего Востока. Но я думаю, что к этому надо стремиться.

- С Мюнхенской речью не погорячились?

- Да нет. Сейчас же повторяют всё то, что я говорил. Возьмите руководителей Германии, ведь они почти дословно воспроизводят. Тогда на меня ругались, да, ну рассердились на меня. Рассердились, что грубовато, не к месту, ну зачем ты так. А я что говорил? Я говорил о том, что недопустимо, когда одна страна, США, распространяет свою юрисдикцию за рамки своих национальных границ. Но сегодня ведь руководство, скажем, Германии именно это и говорит, что это недопустимо, когда Соединённые Штаты накладывают вторичные санкции. То есть на компании, которые к самим США не имеют никакого отношения, пытаясь помешать реализации их национальных интересов.

- Не только дальние, но и ближние соседи тоже как-то от нас... так немножко отползать стали.

- Ну, этого я не вижу. Кто это стал отползать?

- С Грузией вот смотрите.

- Нет, что ж там отползать. Они не отползли, они отпрыгнули в сторону. И мы здесь ни при чём. Это пускай они скажут спасибо Михаилу Николаевичу.

- Так его уже нет давно.

- Как это нет. Он бегает, вон, по площадям-то, по крышам там, как кот мартовский. Мы ж с ним много раз говорили на этот счёт, когда он ещё был президентом. Я думаю, что Михаил Николаевич вспомнит это. Я ему говорил: «Только, слушайте, ни в коем случае не пытайтесь решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом». «Не, не, я никогда этого не сделаю!» — и попёр. Попёр — получил!

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 11. О России на международной арене и об отношениях с США.

Полная расшифровка разговора.

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