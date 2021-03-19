Владимир Путин: «Мы умеем отстаивать свои интересы»

Во вторник, 16 марта, ведущий американского телеканала ABC News Джордж Стефанопулос взял эксклюзивное интервью у президента США Джо Байдена, в ходе которого тот сделал несколько странных заявлений.

В частности, отвечая на вопрос, знаком ли он с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Байден заявил, что не только знаком, но и хорошо его знает. А на вопрос Стефанопулоса «если вы знаете Владимира Путина, вы считаете его убийцей?», Байден, на секунду задумавшись, ответил: «М-м-м, да, считаю».

Президент Российской Федерации во время онлайн-встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила в четверг, 18 марта, прокомментировал эти высказывания.

«Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья, говорю это без иронии и без шуток»,

– сказал Владимир Владимирович.

И пояснил – каждый человек видит другого человека в соответствии со своей самооценкой, добавив, что в истории каждого народа и каждого государства достаточно много драматических и кровавых событий.

«Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда смотрим как будто в зеркало, мы всегда там видим себя. Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути»,

– уверен российский президент.

В качестве примера он привёл воспоминания из своего детства – когда ссорились во дворе и спорили, всегда говорили: «кто как обзывается, тот так и называется».

По мнению президента Российской Федерации, это не просто детская шутка, в этих словах заключён глубокий психологический смысл – человек всегда в другом видит собственные качества.

«И, из этого исходя, мы и оцениваем действия другого человека и даём оценку вообще»,

– отметил Владимир Путин и напомнил, что сознание американского правящего класса складывалось в «известных и довольно непростых условиях», ведь с самого начала освоения американского континента европейцы занимались истреблением коренного населения – индейских племён. И в дальнейшем правящий класс Соединённых Штатов, решая свои внутриполитические и внешнеполитические проблемы, исходил из подобных принципов.

«Ведь Соединённые Штаты – единственная страна в мире, которая применила ядерное атомное оружие, причём против неядерного государства, против Японии в конце Второй Мировой войны, против Хиросимы и Нагасаки. Никакого, абсолютно никакого военного смысла в этом не было. Это было прямое истребление гражданского населения»,

– отметил российский президент.

И хотя за океаном уверены, что

«мы такие же, как они, но мы другие, у нас другой генетический и культурно-нравственный код, но мы умеем отстаивать свои собственные интересы»,

– предупредил Владимир Путин.

Уже на следующий день после интервью Джо Байдена, МИД Российской Федерации вызвал российского посла в США в Москву для консультаций.

«Посол России в Вашингтоне А.И. Антонов приглашён в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США»,

– говорится в официальном заявлении МИД РФ.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подобных прецедентов в двусторонних отношениях ранее не было.