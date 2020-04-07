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Владимир Путин: Мы теперь все вирусологами стали. Вся страна – вирусологи!

07 апреля 2020, 17:00  •  43 • В России

Можно было бы сказать, что Владимир Путин созвал в Ново-Огарево совещание по эпидемии коронавируса, но на самом деле он собрал участников этого разговора перед экранами телевизоров. Эксперты, которых президент хотел послушать о развитии ситуации, работали, как и почти вся страна сейчас, «на удаленке» - в режиме телеконференции.

- Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран. Вновь отмечу, что пик эпидемии ещё не пройден, - констатировал очевидное Путин. - Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества.

Путин: теперь вся страна – вирусологи. Но мнение истинных специалистов крайне важно.

Но дальше у него начались вопросы к участникам - эпидемиологам, ученым и практикующим медикам.

- Мне очень хотелось бы сегодня услышать мнения специалистов как раз в области вирусологии. Мы теперь все вирусологами, по-моему, стали, вся страна – вирусологи, - пошутил Путин. - Но мнение истинных специалистов крайне важно, потому что мы свои действия основываем именно на мнении тех людей, которые всю жизнь свою посвятили сложной и очень важной, ответственной работе.

Подчеркнув, что главное сейчас безопасность и здоровье граждан, президент заявил, что важно и обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической жизни.

- Насколько правильно мы действуем, с точки зрения организации режима вынужденных нерабочих дней? - задавал он вопросы экспертам. - Как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают? Возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу?

Путин попросил доложить о ходе работ по созданию вакцины от коронавируса.

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