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Владимир Путин: Мы не можем довольствоваться ничем не обеспеченными декларациями о миролюбии со стороны американских коллег

05 августа 2019, 16:54  •  62 • В России

Владимир Путин в понедельник провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, основной темой которого стал односторонний выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Вашингтон, обвинив Россию внарушениях, разорвал договор, ответ Москвы не заставил себя ждать.

После окончания Совбеза президент сделал официальное заявление.

США СПИСАЛИ ДОГОВОР В АРХИВ

- После того как одна из сторон выходит из Договора, он прекращает своё действие автоматически, - заявил Путин. - Таким образом, со 2 августа 2019 года ДРСМД больше нет. Он списан американскими коллегами в архив и остался лишь в истории.

Россия вынуждена с сожалением констатировать, что односторонний, под надуманным предлогом, выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями серьёзнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех. Подчеркну, ответственность за случившееся полностью лежит на американской стороне. Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия.

Мы не можем игнорировать сложившееся положение дел, довольствоваться ничем не обеспеченными со стороны американских коллег и их союзников декларациями о миролюбии.

В этой связи, учитывая возникшую ситуацию, поручаю Министерству обороны и Министерству иностранных дел, Службе внешней разведки России внимательно, самым тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности.

РОССИЯ ВЫНУЖДЕНА ОТВЕЧАТЬ

Президент подробно перечислил меры, которые будет вынуждена предпринять Россия:

- В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет. Естественно, для этого потребуется время. До поступления таких систем на вооружение российской армии реальные угрозы, возникающие для России в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, будут надёжно парироваться уже существующими у нас средствами: ракетами воздушного базирования «Х-101» и «Кинжал», морского базирования «Калибр», а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа «Циркон». При этом мы не отказываемся от взятых на себя односторонних обязательств, все наши действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер. Это касается разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Мы не будем их размещать в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развёрнуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства.

СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ВОЗОБНОВИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ

При этом Москва не закрывает дверь для возможности вернуться за стол переговоров.

- Несмотря на произошедшее, мы всё же рассчитываем на здравый смысл, на чувство ответственности американских коллег и их союзников и перед своими народами, и перед всем международным сообществом, - сказал Путин. - По нашему мнению, действия США, которые привели к ликвидации ДРСМД, неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия.

Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения. И, чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, нужно ещё раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьёзный диалог без двусмысленностей и по существу. Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. Мы к этому готовы.

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