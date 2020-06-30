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Владимир Путин: Мы голосуем за страну, которую хотим передать нашим детям и внукам

30 июня 2020, 15:25  •  83 • В России

Жанр обращения президента к гражданам страны стал одним из самых популярных во время эпидемии коронавируса. Владимир Путин решил не оставлять его и при других важных поводах. Накануне дня голосования по поправкам к Конституции глава государства обратился к россиянам от ржевского мемориала Советскому солдату.

Президент приехал в Тверскую область, чтобы вместе с Александром Лукашенко открыть памятник погибшим в одной из страшных битв Великой Отечественной войне.

- За последнее время я не раз обращался к вам по самым значимым для нашей страны вопросам, - сказал Путин. - Сегодня считаю необходимым сделать это вновь. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить.

Владимир Путин и Александр Лукашенко принимают участие в открытие мемориала Советскому солдату.

Президент поблагодарил всех, кто уже побывал на избирательных участках, и напомнил о принципиальности процедуры. Как он и обещал прежде, одобрение поправок россиянами - главное условие их принятия.

- Обновлённый текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, - заявил Путин. - Прошу вас, дорогие друзья, сказать своё слово. Голос каждого из вас – самый важный.

Поле возле Ржевского мемориала, пожалуй, самое неожиданное место, откуда глава государства обращался к жителям страны. Телевизионная картинка получилась очень эффектной - Путин, по сути, стоял рядом с памятником Советскому солдату. И это был очень символичный жест.

Обращение Путина перед голосованием за поправки в Конституцию.Владимир Путин обратился к россиянам накануне итогового дня голосования по поправкам в Конституцию

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