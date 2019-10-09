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Владимир Путин: Мы дважды напрямую помогали первичному звену медицины, а потом это все куда-то уплывает

09 октября 2019, 20:09  •  27 • В России

- У нас регулярно происходят сбои там, где должно возникать эффективное взаимодействие между государственным уровнем управления и муниципальным, - Владимир Путин раскритиковал работу разных этажей власти на встрече с главой правительства. - На этом стыке у нас постоянно происходят какие-то сложности, поскольку уровень государственного управления - и федеральный, и региональный - часто или делает вид, что его это не касается, или касается во вторую-третью очередь, а муниципальный уровень все время ссылается на отсутствие необходимых ресурсов и компетенций.

Я понимаю, что здесь есть сложности, заложенные еще в Основном законе, но нам нужно обязательно отрегулировать это взаимодействие. В этой области проводили реорганизацию и оказывали помощь первичному звену здравоохранения, по сути, дважды. Напрямую! Потом это все куда-то уплывает - и материальная составляющая этого уровня здравоохранения, и уровень оплаты труда. То же самое, кстати говоря, происходит и в сфере образования.

Дмитрий Медведев пришел доложить о модернизации первичного звена здравоохранения, а получил еще порцию поручений, среди которых было и требование "выстроить работу с регионами с муниципалитетами таким образом, чтобы она была эффективной".

- Обязательно это сделаем, - ответил Медведев. - Модернизацией здравоохранения занимались с 2006 года, но потом эти деньги как бы ушли и от них не осталось следа. Такое ощущение, как будто бы эта работа уже напрасно проведена.

Отдельно президент остановился на зарплате медиков - и тех, кто работает в первичном звене, и в целом в системе здравоохранения.

- Очень важный вопрос – это оплата труда, - подчеркнул Путин. - Она должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе, и без эффективного решения вопросов в том числе и в этом сегменте, в первичном звене здравоохранения, мы, конечно, не решим один из главных вопросов здравоохранения в целом – это кадровый вопрос. Полагаю, было бы правильным, если бы мы рассматривали и «первичку» как часть национального проекта.

- Абсолютное большинство граждан так или иначе обращается сначала именно в поликлинику или в больницу, - подтвердил Медведев. - Надо признать прямо, состояние этих больниц весьма сложное, в некоторых местах просто тяжелое. И поэтому подготовлена вот такая программа, утверждаются принципы модернизации первичного звена здравоохранения и правила проведения экспертизы проектов, которые здесь будут осуществлены.

Чтобы точно понять масштаб проблемы, в России в ближайшее время проведут инвентаризацию всех объектов здравоохранения.

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