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Владимир Путин: Мы будем думать о будущем нашей великой Родины! Мы обречены на успех!

19 марта 2018, 00:39  •  44 • В России

В избирательном штабе Владимира Путина уже с девяти вечера начали собираться доверенные лица президента. Владимир Меньшов, Артур Чилингаров, Евгений Петросян, Лео Бокерия, Анатолий Карпов, Диана Гурцкая и многие-многие другие ждали приезда своего кандидата. Когда на огромном экране появилась трансляция из ЦИК и Элла Памфилова объявила первые результаты - после обработки 20 % бюллетеней Владимир Путин набирал 72% - в зале не было видно особых эмоций. Все примерно столько и ожидали.

Постепенно росло количество обработанных бюллетеней и рос процент Путина. И тем спокойней становилось в зале. Было видно, что это заслуженная победа. Но сначала Путин приехал к тем, кто голосовал за него, чье доверие сделало его президентом еще на шесть лет.

- Спасибо вам большое за поддержку, - обратился он со сцены к собравшимся на митинг на Манежной площади. - Вы наша общая команда, и я член вашей общей команды. Я вижу в этом доверие и надежду людей на то, что мы будем работать так же напряженно.

Президент обращался не только к собравшимся на Манежной, но ко всей стране.

- Спасибо, что у нас такая мощная команда! Нас ждет успех! - сказал Путин. - Очень важно сохранить это единство, дорогие мои. Очень важно привлечь на свою сторону и тех, кто мог голосовать за других кандидатов. Оно нужно нам, чтобы двигаться вперед. Мы будем думать о будущем нашей великой Родины. И действуя так, мы обречены на успех!

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"КП" продолжает следить за ходом подведения итогов президентских выборов 2018.

Выборы Президента Российской Федерации.

Владимир Путин: Мы будем думать о будущем нашей великой Родины! Мы обречены на успех!.Президент отпраздновал победу на Манежной

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