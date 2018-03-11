|
Владимир Путин: Мои дочери гордятся своей страной и хотят сделать ее лучше
11 марта 2018, 17:09 • 101 • В России
В вышедшем в эфир фильме "Путин" президент России немного рассказал о своих родителях и своих дочерях.
- Может быть не всегда, но быть требовательным - это не значит "не любить", - вспомнил Путин своих маму и папу. - Я рос в атмосфере любви,. Мои родители всех себя посвящали мне, они были заточены на мои будущие успехи.
Такой же подход он использует и к своим детям.
- Я того же желаю своим дочерям, - признается Путин. - Они стараются, работают много. В этом смысле я очень доволен. Они трудоголики и очень любят свою страну. Гордятся ей, хотят сделать ее лучше и постоянно говорят об этом со мной. Ну а уж как они строят свою личную жизнь, это в их собственных руках.
Подпишитесь на нас
101
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
11 марта 2018, 09:09
|
07 марта 2018, 20:39
|
06 марта 2018, 15:24
|
10 марта 2018, 10:24
|
08 марта 2018, 22:39
|
06 марта 2018, 15:24
|
08 марта 2018, 09:24