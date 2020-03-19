Владимир Путин: Мне очень важно чувствовать, понимать, чего люди хотят

Вышла новая, 17 по счету, серия большого интервью президента ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Путину". На этот раз журналист Андрей Ванденко расспросил главу государства о планах после 2024 года. Публикуем полную стенограмму разговора.

Андрей Ванденко

Ещё про то, чего нас ждёт в 2024 году. Вы с нами навсегда?

Владимир Путин

Если Вы захотите. Вы хотите этого?

Андрей Ванденко

Я лично?

Владимир Путин

Вопрос, в каком качестве?

Андрей Ванденко

Вот я об этом. А Вы в каком качестве себя видите?

Владимир Путин

Не знаю, посмотрим.

Андрей Ванденко

Ну, давайте подумаем.

Владимир Путин

Впереди ещё много времени.

Андрей Ванденко

Отсюда плохо видно. Оттуда, наверное, лучше, с Вашей-то высоты. Что там? Какие горизонты открываются?

Владимир Путин

Нет, как раз нет. Знаете, откуда это видно? Видно от настроения народа, от желания людей.

Андрей Ванденко

Но то, что называется элитами, нервничают, Владимир Владимирович, трансфер. Определённость нужна.

Владимир Путин

Я понимаю. Это я понимаю. Вот элиты, да, могут нервничать.

Андрей Ванденко

Вам это нравится?

Владимир Путин

Нет. Это минус. Это, правда, минус, разбалансировка. Возможна разбалансировка такая. Я отдаю себе в этом отчёт. Но всё-таки первичный источник власти — это народ. Я говорю без рисовки без всякой. Вот и для меня это очень важно. Мне очень важно чувствовать, понимать, чего люди хотят. Это принципиальный вопрос.

Андрей Ванденко

Ну то есть, если народ скажет: оставайтесь…

Владимир Путин

Ну надо подумать будет. В каком качестве — это другой вопрос.

Андрей Ванденко

Ну а в каком качестве?

Владимир Путин

У меня сейчас нет ответа.

Андрей Ванденко

Просто не готовы об этом говорить.

Владимир Путин

Да. Ну впереди ещё четыре года, у меня нет сейчас ответа. Но самое главное, повторяю ещё раз, искренне абсолютно, без всякой рисовки, самый главный, самый принципиальный вопрос — это настроение подавляющего большинства граждан страны. Это вопрос доверия, конечно.

Андрей Ванденко

Вы уже отвечали на этот вопрос: Вы ведь не думали, что это всё так надолго затянется?

Владимир Путин

Нет. Даже в голову не приходило. Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак.

Андрей Ванденко

А сойти с дистанции на каком-то этапе?

Владимир Путин

Ну, знаете, здесь и чувство ответственности же есть ещё за то, что происходит, как происходит, что будет происходить. Это очень…

Андрей Ванденко

В 2008-м Вы знали, что в 12-м вернётесь?

Владимир Путин

Нет. То есть как вариант это было, но так, чтобы знал, нет, конечно. Но как вариант — такая возможность была.

Андрей Ванденко

Как Максим Галкин шутит, Путин — это не фамилия, а должность.

Владимир Путин

Человек, у которого нет ни одной должности, он может шутить как угодно. И его шутки востребованы.

Андрей Ванденко

А как Вы относитесь к тому, что Вас называют царём?

Владимир Путин

Ну это не соответствует действительности. Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царём. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день.

Андрей Ванденко

А источники информации?

Владимир Путин

Источники информации у таких людей, как я, в какой бы стране они ни жили, примерно одинаковые, и достаточно много. Это и социология, это спецслужбы, это СМИ, в конце концов. Это и прямое — и очень важно — прямое общение с людьми.

Андрей Ванденко

Ну вопрос кому, да… Знаете, помните, как Мюллер говорил: никому верить нельзя, мне — можно. Кому верите Вы?

Владимир Путин

Я?

Андрей Ванденко

Да.

Владимир Путин

Вы знаете, если честно сказать...

Андрей Ванденко

Лучше честно, хотелось бы.

Владимир Путин

Больше всего верю настроению простых людей. Когда вот я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей. У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно на самом деле. И я верю, люди очень искренние. Очень искренние люди у нас. Очень искренние, понимающие и откровенные.

Андрей Ванденко

Ну Вы знаете, когда встречается человек с руководителем...

Владимир Путин

Да.

Андрей Ванденко

Тем более с президентом.

Владимир Путин

Да.

Андрей Ванденко

Ну что, сразу вываливать на него проблемы? Вот Вы спросили меня, как дела. По-разному. И у людей по-разному, понимаете?

Владимир Путин

Не все. Кто-то валит проблемы, кто-то рассуждает о чём-то. Кто-то говорит о своих проблемах. Но из проблемы конкретного человека прорисовывается проблема миллионов.

Андрей Ванденко

Просто к тому, что, ну как бы мне кажется, фильтруют базар все. Вот я тоже, извините, сижу с Вами разговариваю, тем не менее базар фильтрую, потому что... по многим причинам — не хочется подвести коллег, не хочется уехать после этого интервью в солнечный Магадан.

Владимир Путин

Между Вами и простым гражданином Российской Федерации большая разница, да.

Андрей Ванденко

А в чём?

Владимир Путин

Очень, очень про Вас, наверное, было сказано Владимиром Ильичом...

Андрей Ванденко

Так, сейчас про себя что-то интересное узнаю.

Владимир Путин

Что очень небольшая группа революционеров и страшно далеки они от народа.

Андрей Ванденко

Вот так, так…

Владимир Путин

Вот это к таким, как Вы. Ничего плохого сюда не вкладываю. Простой человек не обременён сознанием о том, что у него есть какие-то обязательства перед кем-то. Вот рядовой гражданин, он что говорит, то и думает, что думает, то и говорит. И ему нечего там оглядываться на то, что начальство скажет. Он вот то, что думает, то и говорит. И критические вещи говорят, и говорят от души то, что нравится или что не нравится. Я это очень ценю, на самом деле для меня это очень важно.