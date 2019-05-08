Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме объяснили высылку дипломатов Швеции: "Это такая рядовая дипломати...
Самолет французский, пилот португальский: кого сбили в Ливии
"Пока Путин не видит": Медведев и Силуанов обменивались записками на с...
Станут ли на Украине сажать красноармейцев, сражавшихся в Великую Отечественную
Главная / В России

Владимир Путин: Людям неинтересны абстрактные обещания, им нужны конкретные результаты

08 мая 2019, 20:39  •  162 • В России

Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин начал с минуты молчания.

- В Шереметьево произошла трагедия, авиационная катастрофа, которая унесла много человеческих жизней. Поэтому прошу почтить память погибших, - сказал президент, и почти сто человек в огромном зале встали.

«Прошу почтить память погибших»: Путин начал Совет по нацпроектам с минуты молчания в память жертв катастрофы в Шереметьево.

Глава государства подчеркнул, что основная задача заседания - «инвентаризация» нацпроектов спустя год после подписания указа об их реализации.

- Предметно и критично, не обходя так называемые острые углы, посмотреть, что уже удалось сделать, где есть продвижение вперёд, а где, напротив, очевидные сбои, - сказал Путин и сам же начал на эти сбои указывать.

Одна из основных претензий заключалась в необоснованной забюрокрачиваемости работы.

- Людям не интересны абстрактные обещания, ведомственные планы или графики, разного рода технические вопросы – это всё наши с вами вопросы, а не граждан, которые ожидают конкретных результатов, - заявил Путин. - Им не важно, как согласовывали, когда перечисляли средства на те или иные мероприятия. Гражданам важен результат, и не в отдалённом будущем, а сейчас. Люди должны видеть, что идёт процесс, он позитивный и приводит к этим результатам.

Еще одна проблема, на которую обратил внимание президент, затягивание сроков реализации.

- Вынужден об этом прямо сказать, мы вновь сталкиваемся с инертным бюрократическим подходом, с желанием переложить ответственность, сдвинуть массив содержательной работы «на потом», - подчеркнул Путин. - То и дело безосновательно, буквально по своему усмотрению переносятся сроки подготовки нормативных актов и реализации мероприятий нацпроектов. Одна задержка тянет за собой целую цепочку других, в итоге работа буксует. Я прошу практику переносов контрольных сроков жёстко упорядочить. Это должно быть редким, аргументированным исключением из правил, а лучше от этой привычки вообще полностью избавиться.

Президент напомнил, что каждый руководитель региона обязан лично и предметно заниматься реализацией нацпроектов на своей территории.

- Именно на местах в огромной степени закладывается успех всей стратегии развития страны, - сказал он. - Системная, ритмичная работа исполнительной власти, законодательной нужна всем нацпроектам. И прежде всего это касается социальной сферы, достижения таких конкретных показателей, как создание мест в яслях, открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов и домов культуры на селе, обновление школьных зданий, модернизация техникумов и колледжей, запуск программ переподготовки и повышения квалификации, особенно для людей предпенсионного возраста и молодых мам, внедрение удобных и доступных государственных услуг в современном, цифровом формате. Рассчитываю услышать подробный доклад на эти темы от социального блока Правительства.

Прозвучали и конкретные примеры плохой работы.

- Одна из системных задач национальных проектов – сформировать в России мощный дополнительный спрос на промышленную и высокотехнологичную продукцию, именно отечественную, прежде всего отечественную продукцию, - привел такой Путин. - Однако на практике появляются искусственные барьеры. Так, технические задания по некоторым видам машин и оборудования буквально «рисуются», искусственно «рисуются» под конкретного производителя, иногда и под конкретного зарубежного производителя. При этом другие компании, по сути, «задвигаются» на периферию. У них нет шансов выиграть никаких конкурсов в таких условиях. Они подчас даже не могут участвовать в конкурсах – так прописаны условия этих конкурсов. Побеждают в данном случае не лучшие, а «свои», с далеко не оптимальными предложениями, с высоким риском срыва заказов. Такую сомнительную практику прошу прекратить, пресечь. Получать заказы должен не тот, кто ближе к распорядителям средств, а тот, кто даёт лучшее предложение и по качеству, и по цене, и по надёжности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



162
Источник
Похожие новости
08 мая 2019, 12:24
«Напоминают не ястребов, а хромых уток»: в России рассказали о состоянии брошенных в Крыму самолётов ВВС Украины
08 мая 2019, 14:09
В Киеве предложили установить на российско-украинской границе «ядерные мины»
08 мая 2019, 02:39
«Мечтал стать лётчиком»: мать бортпроводника Моисеева о его детстве и своём отношении к подвигу сына
08 мая 2019, 20:39
Владимир Путин: Людям неинтересны абстрактные обещания, им нужны конкретные результаты
08 мая 2019, 22:09
«Вызывает чувство гордости за нашу армию»: как формировалась традиция парада Победы
08 мая 2019, 12:24
Идёт поисковая операция: при сходе лавины в горах Алтая погибли семь туристов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 мая 2019, 05:24
Российские С-500 "похоронят американские F-35" и дотянутся до космических объектов - NI
03 мая 2019, 22:39
Как корреспондент «Комсомолки» оформляет российский паспорт в Донецке: в приеме документов отказали
08 мая 2019, 12:24
«Напоминают не ястребов, а хромых уток»: в России рассказали о состоянии брошенных в Крыму самолётов ВВС Украины
03 мая 2019, 04:54
"Пусть земля горит у них под ногами": В Сети отреагировали на "марш украинского порядка" в центре Одессы
06 мая 2019, 05:24
"Секта, верующая в невозможность обратного удара": В Сети одернули "противную" дочь Маккейна за попытку "унизить" столицу России
06 мая 2019, 01:54
Авария при посадке: в СКР сообщили о 41 погибшем при возгорании самолёта в Шереметьеве
05 мая 2019, 03:24
Российские военные вычислили "логово", куда стекаются разрозненные группы боевиков в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.