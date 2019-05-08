Владимир Путин: Людям неинтересны абстрактные обещания, им нужны конкретные результаты

Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин начал с минуты молчания.

- В Шереметьево произошла трагедия, авиационная катастрофа, которая унесла много человеческих жизней. Поэтому прошу почтить память погибших, - сказал президент, и почти сто человек в огромном зале встали.

«Прошу почтить память погибших»: Путин начал Совет по нацпроектам с минуты молчания в память жертв катастрофы в Шереметьево.

Глава государства подчеркнул, что основная задача заседания - «инвентаризация» нацпроектов спустя год после подписания указа об их реализации.

- Предметно и критично, не обходя так называемые острые углы, посмотреть, что уже удалось сделать, где есть продвижение вперёд, а где, напротив, очевидные сбои, - сказал Путин и сам же начал на эти сбои указывать.

Одна из основных претензий заключалась в необоснованной забюрокрачиваемости работы.

- Людям не интересны абстрактные обещания, ведомственные планы или графики, разного рода технические вопросы – это всё наши с вами вопросы, а не граждан, которые ожидают конкретных результатов, - заявил Путин. - Им не важно, как согласовывали, когда перечисляли средства на те или иные мероприятия. Гражданам важен результат, и не в отдалённом будущем, а сейчас. Люди должны видеть, что идёт процесс, он позитивный и приводит к этим результатам.

Еще одна проблема, на которую обратил внимание президент, затягивание сроков реализации.

- Вынужден об этом прямо сказать, мы вновь сталкиваемся с инертным бюрократическим подходом, с желанием переложить ответственность, сдвинуть массив содержательной работы «на потом», - подчеркнул Путин. - То и дело безосновательно, буквально по своему усмотрению переносятся сроки подготовки нормативных актов и реализации мероприятий нацпроектов. Одна задержка тянет за собой целую цепочку других, в итоге работа буксует. Я прошу практику переносов контрольных сроков жёстко упорядочить. Это должно быть редким, аргументированным исключением из правил, а лучше от этой привычки вообще полностью избавиться.

Президент напомнил, что каждый руководитель региона обязан лично и предметно заниматься реализацией нацпроектов на своей территории.

- Именно на местах в огромной степени закладывается успех всей стратегии развития страны, - сказал он. - Системная, ритмичная работа исполнительной власти, законодательной нужна всем нацпроектам. И прежде всего это касается социальной сферы, достижения таких конкретных показателей, как создание мест в яслях, открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов и домов культуры на селе, обновление школьных зданий, модернизация техникумов и колледжей, запуск программ переподготовки и повышения квалификации, особенно для людей предпенсионного возраста и молодых мам, внедрение удобных и доступных государственных услуг в современном, цифровом формате. Рассчитываю услышать подробный доклад на эти темы от социального блока Правительства.

Прозвучали и конкретные примеры плохой работы.

- Одна из системных задач национальных проектов – сформировать в России мощный дополнительный спрос на промышленную и высокотехнологичную продукцию, именно отечественную, прежде всего отечественную продукцию, - привел такой Путин. - Однако на практике появляются искусственные барьеры. Так, технические задания по некоторым видам машин и оборудования буквально «рисуются», искусственно «рисуются» под конкретного производителя, иногда и под конкретного зарубежного производителя. При этом другие компании, по сути, «задвигаются» на периферию. У них нет шансов выиграть никаких конкурсов в таких условиях. Они подчас даже не могут участвовать в конкурсах – так прописаны условия этих конкурсов. Побеждают в данном случае не лучшие, а «свои», с далеко не оптимальными предложениями, с высоким риском срыва заказов. Такую сомнительную практику прошу прекратить, пресечь. Получать заказы должен не тот, кто ближе к распорядителям средств, а тот, кто даёт лучшее предложение и по качеству, и по цене, и по надёжности.

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