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Владимир Путин: Любое незаконное вторжение в выборы и общественно-политическую жизнь должны жёстко пресекаться

30 октября 2018, 19:09  •  64 • В России

В день рождения принято говорить приятные слова и дарить подарки, Владимир Путин в честь 25-летия избирательной системы России не скупился в адрес Центризбиркома ни на первое, ни на второе. В Екатерининском зале Кремля собралось больше сотни членов ЦИК, глав региональных избиркомов, бывших председателями ЦИК во главе с великим и ужасным "волшебником Чуровым".

- В этом году мы отмечаем 25-летие Конституции, в преддверии всенародного голосования по проекту Конституции и выборам в Федеральное собрание был сформирован и первый состав Центральной избирательной комиссии – с этого события ведёт отсчёт история современной избирательной системы России, - напомнил на всякий случай Путин - что празднуется. - Избирательными комиссиями всех уровней накоплен огромный практический опыт, и, что хотелось бы подчеркнуть особо, выборы стали востребованными для наших граждан. Они воспринимают их как естественное, необходимое участие в жизни государства.

Президент похвалил за работу и ЦИК, и сотрудников региональных комиссий, и попросил и впредь проявлять максимальную принципиальность.

- Любые изменения в избирательной системе должны укреплять принципы открытости, честности и прозрачности всего выборного процесса, его независимости от какого-либо вмешательства как внутреннего, так и внешнего, со стороны других государств, - напомнил об актуальном Путин. - Никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан, искажать их позицию, заявленную на голосовании. Любое незаконное вторжение в ход выборов, общественно-политическую жизнь, попытки нечистой игры на этом поле должны жёстко пресекаться.

Выступление президента на встрече по случаю 25-летия избирательной системы России. ФОТО kremlin.ru

Выходившие к микрофону гости один за другим рассказывали увлекательные истории про День выборов. Например, как искали варианты, чтобы дать проголосовать гражданину, весь день выборов ехавшему в поезде. С ним все закончилось хорошо - член комиссии с урной приехал на станцию, где товарищ и совершил акт волеизъявления.

- Совсем недавно был случай с КОИБом, - вспоминала глава ЦИК Элла Памфилова. - Когда машина женским голосом отвечала "Спасибо, ваш бюллетень отработан", преклонный избиратель отвечал "И тебе, доченька, спасибо, не хворать!"

Владимир Путин, который на последних выборах тоже вступил в диалог с КОИБом, не желавшим принимать сразу его бюллетень, понимающе кивнул.

- А еще случай был на выборах президента, - уходила все дальше в байки Памфилова. - На одном из участков женщина подошла к видеокамере, улыбается, рукой машет. Председатель комиссии спросила, что она делает. Она говорит "Понимаете, у меня сестра живет в Израиле, давно не виделись. Я ей сказала, что будет трансляция на нашем участке, сказала, когда я приду. Она сейчас через интернет смотрит".

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Между делом, она рассказала, что во время выборов были большие проблемы с Дагестаном, а глава комиссии из Дагестана даже поблагодарил Путина, что тот "вернул республику в Российскую Федерацию".

Реагируя на выступление одного из участников, президент рассказал, что у него есть свои каналы информации о системе "мобильный избиратель", правда, не сказал - кто именно ему жаловался.

- Много все-таки еще сегодня чисто административно-технических сложностей, которые рядовому гражданину при его жгучем желании проголосовать, не дают возможности это сделать, - посетовал он. - Поэтому нужно думать о совершенствовании нашей избирательной системы. Мы понимаем, что голосование по месту пребывания лазейки может создать. Нужно поставить такие препоны, чтобы это было невозможно для манипуляций, но возможно для волеизъявления и участия граждан в избирательных кампаниях.

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