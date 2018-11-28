Владимир Путин: Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь

Свое выступление на форуме "Россия зовет!" Владимир Путин начал с традиционного доклада международным инвесторам об экономической ситуации в стране. Картина складывалась более чем позитивная:

- за три квартала текущего года ВВП России увеличился на 1,5 процента, опережающие темпы показывает промышленное производство – плюс 3 процента, в том числе обрабатывающие производства прибавили 3,2 процента.

- на низких уровнях находятся инфляция и безработица: безработица – 4,7 процента, инфляция – 3,5.

- объём инвестиций в основной капитал за девять месяцев вырос на 4,1 процента.

- Мы ставим перед собой задачу – выйти на темпы роста выше мировых, закрепиться в пятёрке крупнейших мировых экономик, - заявил Путин. - Базу, прочную основу для такой прорывной динамики должно обеспечить решение структурных вопросов. Мы сконцентрируем огромные ресурсы и окажем всю необходимую поддержку частным компаниям для развития инфраструктуры. Автомобильные и железные дороги, морские и речные порты, авиасообщение, энергетика, связь – по всем этим направлениям мы планируем кратно, именно кратно нарастить усилия, повысить связанность страны удобными, безопасными коммуникациями.

Поскольку в зале сидели бизнесмены со всего мира, то они первым делом спросили - собирается ли Россия уходить от доллара?

- У нас нет цели уходить от доллара, это доллар уходит от нас, - ответил Путин. - Те, кто принимает соответствующие решения, стреляют уже себе не в ногу, а чуть выше. Потому что такая нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчета.

Он привел в качестве примера покупку Турцией у России С-400, рассчитаться за которые в долларах было невозможно, но выход все равно был найден и сделка состоялась.

Вторыми по популярности были вопросы про нефть. Что будет с ценой, готова ли Россия дальше работать с ОПЕК, вернется ли сланцевая нефть на рынок?

- Если потребуется, мы будем и дальше продолжать эту совместную работу, - ответил Путин. - У нас не было и не будет цели подорвать чей-то бизнес, в том числе и тех, кто занимается сланцевой нефтью. Но нужно было сбалансировать рынок. И приподнять цену до того уровня, когда сама отрасль станет жизнеспособной и когда в нее вернутся инвестиции. И нам это удалось. Насколько я помню, цена была $43 за баррель. А вот в текущем году - $72 за баррель за первые 10 месяцев. Сейчас она упала, потом опять чуть-чуть приподнялась. Но на мой взгляд, в районе $60 за баррель - абсолютно приемлемая величина, нас она вполне устраивает.

Вопрос работы с Россией под западными санкциями тоже был больным для многих.

- Конечно, санкции негативно влияют на всех, но российская экономика уже адаптировалась, и плюсов оказалось больше, - сказал президент. - Инвесторы же видят, что работать у нас можно и с прибылью. Норма прибыли у них в четыре раза выше, чем на других рынках. Вот результат! Импортозамещение мы делали не от хорошей жизни, но оказалось, что очень неплохо. Объем экспорта сельхозпродукции за 10 месяцев этого года составил 21 миллиард долларов!

- Какой вы видите Россию на следующий день после вашего ухода с политической сцены? - неожиданно поинтересовался один из участников.

- Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь, - пошутил Путин, заметив, что видит своей задачей как раз реализовать все перечисленное выше.

Еще более неожиданным от международного бизнеса был вопрос про пенсии и их накопительную часть.

- Эта тема нами всегда обсуждается, - сказал президент. - Мы не закрываем саму тему пенсионных фондов накопительных - и частных, и государственных. Работа этих фондов должна быть организована таким образом, чтобы преимущества совершенно очевидно почувствовали люди, которые отчисляют свои средства в эти фонды. Чтобы там ничего не развалилось, чтобы они эффективно управлялись, чтобы люди чувствовали выгоду.

- А пенсии?

- Пенсии будут расти, - поставил точку в дискуссии Путин

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