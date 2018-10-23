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Владимир Путин: Кому польза от того, чтобы людей в тень загонять – непонятно

23 октября 2018, 21:24  •  71 • В России

Накануне визита Владимира Путина на ВДНХ на форум "Малый бизнес - национальный проект" Госдума нашумела новостями о штрафах для самозанятых. Можно было опасаться, что и для "малышей" послабления закончатся - даром что ли срок введенных три года назад надзорных каникул истекает уже через два месяца?

Но прежде, чем выйти к трибуне, президент отправился посмотреть на этот самый малый бизнес - павильоны образовательного центра "Техноград".

В кулинарной мастерской главу государства сразу удивили мастер-классом по приготовлению байкальского омуля со свеклой и чернилами каракатицы. На это - что-то странное в тарелке - Путин посмотрел с сомнением.

- Это новая интерпретация российского блюда, - нагло заявили ему кулинары.

Тут же перепелов переводили на пастилу, называя это "инновационной молекулярной кухней".

Путин и Собянин посетили "Техноград" на ВДНХ.Алиса ТИТКО

В кондитерском зале его ждали старые знакомые - 8 марта на местном хлебозаводе Путин пил чай с женщинами-предпринимателями, среди которых была и Анастасия Татулова. И тогда она уже угощала его фисташковым рулетом.

Войдя в зал, президент вчитался в надпись на фартуке Анастасии - "Ни дня без подвига".

- Йес! - солидарно поднял кулак вверх Путин и вновь обратил внимание на рулет. - Это что у вас?

- Это рулет, мы его уже вам передавали. Можем еще раз передать.

- Передайте еще раз, - попросил президент.

Путин зашел в сопровождении Сергея Собянина в мастерскую ландшафтного дизайна, где учили создавать декоративный ручей и фигуры из растений и искусственной травы, заглянул в класс автомобильного ремонта и мастерскую аддитивных технологий, где создают 3D-модели.

Речь перед 1200 участниками форума получилась не просто объемной, но даже в чем-то программной.

- Нам нужно предельно упростить все процедуры создания и ведения бизнеса, сделать их необременительными, дружественными для предпринимателей, - заявил Путин. - Нужно в максимально использовать возможности цифровых технологий, расширять применение современных контрольно-кассовых средств, техники. Всё, что избавляет компании от вороха бумаг.

Президент поручил правительству "установить исчерпывающий перечень отчётности для небольших компаний".

- Чтобы у чиновников не было соблазна с помощью разного рода ведомственных инструкций и приказов, что называется, «тихой сапой» нагружать бизнес, вводить всё новые формы отчётности, - пояснил Путин. - А это, к сожалению, происходит ежедневно. Откровенно говоря, иногда не знаешь, что с этим делать.

Когда дело дошло до работы контрольно-надзорных органов, стало ясно, что прессовать не будут.

- Мы приняли важные решения в предыдущие годы, ситуация постепенно меняется, но ещё очень многое предстоит сделать, и главный критерий эффективности наших усилий – насколько сами предприниматели чувствуют себя комфортно, как работают гарантии, защищающие их от давления, от неправомерных действий, - заявил президент. - Прокуратура, как вы знаете, работает. Я не только в таких аудиториях встречаюсь с теми, кто здесь в зал сидит. Я знаю, что есть проблемы. Пока часто получается так, что небольшим мастерским, самозанятым гражданам зачастую выгоднее и спокойнее работать вообще без регистрации. Потому что на нелегальном положении контролёры к тебе, как известно, не приходят, а если неожиданно нагрянут, то есть различные варианты, как построить отношения с теми, кто вдруг неожиданно пришёл. Кому польза от такой работы, от того, чтобы людей в тень загонять – непонятно. Точно совершенно: ни государству, ни бизнесу, ни гражданам.

Глава государства предложил создать для предпринимателей свой "Реестр проверок", чтобы фиксировать проверки могли не только проверяющие органы.

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- Нужно сделать так, чтобы и предприниматели могли размещать информацию: кто из проверяющих, с какой целью, с какими результатами приходил, какие реальные результаты, ещё раз хочу подчеркнуть, в итоге получены, как проверка сказалась на работе предпринимателя, - поделился идеей Путин. - Для этого можно, например, использовать цифровую платформу «Бизнес-Навигатор» Корпорации малого и среднего предпринимательства. В дальнейшем обе системы – Реестр проверок и «Бизнес-Навигатор» – можно и нужно будет «состыковывать» между собой, обеспечить обмен данными. А если эти данные, что называется, «не бьются» – это сигнал и для Генеральной прокуратуры, и для общества в целом. И сразу будет видно: из каких компаний контролёры «не вылезают», так сказать, а какие сферы, каких предпринимателей почему-то обходят стороной контролирующие организации, закрывают глаза на проблемы, которые там существуют.

В конце президент дошел до главного:

- В декабре завершается трёхлетний мораторий на плановые проверки по большинству видов государственного контроля в отношении малых компаний. Эта мера затронула более полумиллиона предпринимателей, позволила поддержать бизнес, снизить его издержки. При этом нужно прямо сказать: все мы извлекли и серьёзные уроки из опыта так называемых надзорных каникул. Должен прямо сказать, и анализ показывает, что кто-то ловко научился пользоваться, манипулировать этими положениями, которые мы приняли, прикрываться ими не в интересах общества, не в интересах государства, а в своих личных, корыстных, как правило, целях. Практика показала, что есть сферы, где нужен постоянный и даже более жёсткий контроль.

Путин объявил о продлении надзорных каникул еще на два года, кроме тех компаний, чья деятельность напрямую затрагивает жизнь и безопасность людей, а также тех предприятий, которые работают в специфических сферах и секторах, например, таких, как оборот драгметаллов и камней.

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