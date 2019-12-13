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Владимир Путин: Когда день начинается, я уже забываю, чем закончился предыдущий

13 декабря 2019, 19:39  •  35 • В России

- Да я, когда день начинается, уже забываю, чем закончился предыдущий, - признался Владимир Путин, отвечая на вопрос «что для вас было самым важным в этом году?».

Подвести таким образом итоги уходящего года президента попросили рабочие «КАМАЗа», куда Путин прилетел на 50-летие завода.

Что такое КАМАЗ - со стороны не понять никак. Это становится ясно, только когда ты полчаса едешь на автобусе по территории предприятия, а ему нет ни конца ни края. Например, свое путешествие по заводу Путин начал с осмотра завода по производству каркасов кабин. Не цеха, а завода. По производству не кабин целиком, а всего лишь каркасов. В общем, поздравлять такого гиганта с полувековым юбилеем было как раз в уровень президенту страны.

- Вы бренд мирового уровня, - заявил Путин со сцены, где проходил праздничный митинг. - Мы все, вся страна, гордимся вашими результатами.

Президенту показали новую модель КАМАЗа и прототип грузовика КАМАЗ-2020, но для обстоятельного разговора его ждали работники завода двигателей. Обычно место, где должен остановиться президент, чтобы удобно было и говорить, и снимать камерам, помечают меткой на полу. Но не в Набережных Челнах. Тут подошли настолько серьезно, что скотчем выложили на полу слово KAMAZ. Бренд он и есть бренд.

Еще недавно главная претензия к российскому грузовику была в том, что он ездит на немецком двигателе.

- Сколько в нем немецкого? - подошел я к одному из рабочих на конвейере по сборке двигателей.

- Да нисколько почти, - удивился он. - Ну вон только стартер «BOSCH».

Удивился этому и Путин.

- Приятно, что локализация вашего нового двигателя 83%, - похвалил он.

Приезд президента в Татарстан пришелся как раз на день, когда Центробанк в очередной раз понизил ключевую ставку. Поэтому на один из самых актуальных на таких встречах вопрос о ставке по ипотеке ему отвечать было несложно.

- Центробанк уже четыре раза снижал свою ключевую ставку, от нее фактически как производная - и ставки по различным кредитам коммерческим банкам, в том числе по ипотеке, - сказал Путин. - Но ускоренными темпами, искусственно это очень опасно делать в масштабах всей страны. Это может повлиять на экономику в целом, может подтолкнуть ту же самую инфляцию. У нас ставка по ипотеке где-то на 2-3% больше, чем ключевая ставка Центробанка. У Центробанка - 6,5%, ставка по ипотеке где-то около 9%, по-моему, 8,9%. Цель - чтобы в ближайшие годы она сократилась до 7,9%.

Он и тут не упустил возможности прорекламировать один из принципиальных шагов правительства — ипотеку под 2% на Дальнем Востоке.

- А почему у них так? - заинтересовались рабочие, как будто уже готовы ради такого собрать чемоданы и махнуть во Владивосток.

Путин рассказал про борьбу с оттоком населения, но пообещал помощь и моногородам вроде Набережных Челнов.

- Фонд поддержки моногородов продолжает работу, в ближайшие три года по 5,5 млрд руб. будет ежегодно выделяться, - сказал президент. - В прошлом году было принято решение ее приостановить. Но не для того чтобы закрыть, а чтобы обновить, сделать более эффективной.

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