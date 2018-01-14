Владимир Путин: Кодекс строителей коммунизма - примитивная выдержка из Библии, ничего там нового не придумали

- Валаам – одно из зеркал России, которых у нас немало. Валаам связан, по сути, со становлением национального российского государства, - Владимир Путин стал одним из героев фильма "Валаам" на телеканале "Россия 1"про главный северный монастырь России, рассказав о своих впечатлениях и от обители, и от возрождения церкви.

Президент регулярно приезжает на Валаам, в последние два года летом он проводил в монастыре даже по несколько дней, поэтому Путину и история монастыря, и его сегодняшний день известны лучше, чем многим. Более того многое в восстановлении пережившего трудные времена при социализме Валаама было сделано благодаря личной поддержке Путина.

- Здесь в 1979 году был создан музей-заповедник, а в 1989-м началось возрождение монастырской жизни, - рассказал Путин о сделанном. - Тогда, на тот период времени, здесь было шесть монахов, сейчас более двухсот. Достаточно посмотреть фотографии, картинки того времени — здесь была полная разруха. Теперь это то, чем может гордиться не только Церковь, но и страна в целом: мы возродили храмы, монастыри, небольшие церквушки на островах.

Но даже во времена Советского Союза отношение к обители было особое.

- Патриарх рассказывал: когда советские войска готовы уже были войти на архипелаг, они почему-то остались на берегу, пригласили священнослужителей из монастыря, - вспомнил президент историю освобождения Валаамских островов от финских войск во время войны. - Один из них поехал, и вдруг советский офицер ему говорит: "Сколько вам нужно времени, чтобы все собрать и уехать?". Они попросили несколько дней, собрали все самое дорогое, все святыни. Сами уехали и все вывезли. И в этой связи я подумал: конечно, в тяжелейшие дни гражданской войны и богоборчества потом, когда были заложены семена раскола в российском обществе, семена единения всегда оставались с нами. В первую очередь, как раз благодаря Русской православной Церкви. И то, что офицеры тогда позволили монахам уехать и вывезти святыни, – это лучшее свидетельство того, что семена единения никогда нас не покидали.

Ценности, вывезенные монахами, сейчас находятся в Финляндии. Возможно, когда-нибудь вернутся в монастырь.

- Эти святыни дороги и финнам, и нам. Финны их хранят и обеспечивают свободный доступ всем, кто хочет к святыням попасть, - рассказал создателям фильма Путин. - И мне кажется, что эти святыни должны быть тем, что нас объединяет, в том числе, и в духовной сфере.

Лента о Валааме стала для главы государства поводом высказать свое отношение к православию.

- Православная вера всегда нас сопровождала, она укреплялась, когда нашей стране, нашему народу было особенно тяжело, - сказал Путин. - Были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы, но одновременно ведь создавали и новую религию. Коммунистическая идеология — очень сродни христианству, на самом деле. Свобода, братство, равенство, справедливость – это же все заложено в Священном писании, это все там есть. А кодекс строителей коммунизма? Это сублимация, это примитивная выдержка из Библии, ничего там нового не придумали. Ленина положили в мавзолей — чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Мне говорят: "Нет, в христианском мире нет такой традиции". Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа. То есть по сути ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело.

При этом президент уверен, что ключевые принципы, которыми руководствуются принадлежащие к разным конфессиям россияне, очень близки.

- В душе русского человека это всегда было, есть и, уверен, навсегда останется, - заявил Путин. - Так же, как и в душе любого нашего гражданина, который исповедует другие наши традиционные религии — ислам, иудаизм, буддизм. В мировых религиях много общего, а в основе — милосердие, справедливость, честность, любовь. У нас многоконфессиональное государство, но эти нравственные основы многонационального российского народа — общие. Они нас объединяют.