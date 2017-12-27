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Владимир Путин: Хорошо еще не говорят, какого уровня чиновник какого цвета трусы должен надевать

27 декабря 2017, 18:09  •  328 • В России

Проблем у регионов много, большинство из них — финансовые и управленческие, но некоторые — весьма неожиданные. На Госсовете по повышению инвестиционной привлекательности регионов долго обсуждали, как сделать так, чтобы субъекты федерации зарабатывали больше, а тратили меньше и по делу, пока слово не взял министр экономического развития Максим Орешкин.

- На этой неделе мы закончили первый этап работы по определению так называемых избыточных - а иногда просто абсурдных — требований, которые федеральные власти устанавливают по отношению к региональным полномочиям, - рассказал Орешкин. - Есть, например, приказ Минтруда, который устанавливает перечень оборудования, которым нужно оснащать организации, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме. В перечне есть и количество зеркал, и сколько должно быть настенных часов, и сколько должно быть шашек и шахмат на столах

- Избыточные требования со стороны федеральных ведомств к региональным структурам, разумеется, вредны, и от них нужно избавляться, - возмутился Владимир Путин. - Сколько там часов должно висеть на стене, зеркал, еще хорошо не говорят, какого уровня чиновник какого цвета трусы должен надевать и другое нижнее белье. Это уже смешно!

Президент говорил об улучшение делового климата на системном уровне, но у дела была и обратная сторона — борьба с долгами регионов и их закредитованностью стала государственной задачей.

- Не нужно набирать новые долги, разбрасывая полученные ресурсы, и опять погружаться в долговую яму, - потребовал Путин. - Есть примеры, когда регионы не спешат перекредитовываться. Это вообще странно. Сидят до сих пор в коммерческих банках под большую процентную ставку. Кому вы даете заработать-то?!

Неожиданной стороной обернулась дискуссия о расширении в России автотранспорта на газе. Никто не спорил, что это более экономично, но у ситуации тоже оказалась скрытая сторона.

- Когда «Газпром» свой транспорт начал переводить на газ, к чему это привело? - поинтересовался Путин. - К массовому увольнению водителей. Сливать нечего! А в минобороны у нас что происходит? Как говорится, комментарии излишни!

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