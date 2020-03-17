Владимир Путин: Изменения в Конституцию важны, но здоровье граждан важнее

Владимир Путин на встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой сообщил, что подписал указ о назначении дня голосования по поправкам в Конституцию. Но при этом сам же сразу и оговорился.

- Я подписал его с определённой датой, как мы раньше и говорили, – это 22 апреля, - сказал Путин. - Вместе с тем в соответствии с законом после издания Указа мы должны проводить это голосование не раньше, чем через месяц, а можно позднее, причём срок – когда позднее – в законе не обозначен.

Дело в том, что сегодня во всем мире последнее слово остается не за лидерами государств, а за коронавирусом. И никто не может быть уверен, что через месяц в стране можно будет собирать граждан на избирательные участки без риска для их здоровья.

- Очень рассчитываю на то, что граждане России, понимая всю важность принимаемых решений по изменениям в Конституцию, придут на избирательные участки и выразят своё мнение, - продолжил Путин. - Мы будем проводить это голосование только в том случае, если эпидемиологическая ситуация позволит. Потому что при всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан.

То есть если эпидемия коронавируса не пойдет на спад, день голосования можно будет перенести на другой срок. Президент попросил сотрудников ЦИК готовиться к проведению волеизъявления россиян.

- Трудно не согласиться с вами, что здоровье и безопасность граждан - самое главное, - сказала Памфилова. - Наша избирательная система современная, динамичная, мы ни одного часа, ни одного дня не потеряли. Мы готовы к любому развитию событий.

- Мы с вами видим, что в тех странах, где ситуация гораздо сложнее, чем у нас, тем не менее от политических мероприятий подобного рода, от выборов в этих странах не отказываются, - сказал Путин. - Подписывать сегодня Указ без конкретной даты более или менее бессмысленное дело. Но повторяю ещё раз, закон нас не лимитирует, не ограничивает – если ситуация потребует, тогда мы перенесём на более поздний срок это всероссийское голосование.