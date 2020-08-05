Владимир Путин и Виктор Медведчук обсудят перспективу существования двух Украин

В Крым неожиданно нагрянул глава ОПЗЖ Медведчук с семьёй и немалой группой поддержки. Это первый столь масштабный визит украинских политиков и предпринимателей на полуостров после воссоединения с Россией. По официальной версии, Медведчук прилетел на курорт, отдыхать. А, на самом деле, политику предстоят долгие непубличные переговоры с российским руководством. Президентский борт RA-96012 вчера был замечен в симферопольском аэропорту – правда, осталось неясным, кто же на нём прилетел.

Вообще-то в Крым украинских граждан не пропускают, ссылаясь на пандемию – исключения делают только в особых случаях. По всей видимости, с Медведчуком – тот самый особый случай. Его и сопровождающих пропустили через границу без каких-либо препон. В Киеве по этой причине уже разразилась истерика – ведь своим приездом Медведчук как бы узаконивает «аннексию», но, на самом деле, причина истерики не в дипломатических нюансах. Известно, что Медведчук приехал договариваться о будущей конфигурации украинского государства – того самого, которое ему вскоре доверят возглавить его московские визави. Таким образом, в Кремле окончательно определились касательно того, каким представляется будущее Украины – это совершенно точно не антироссийский проект в том виде, в котором он существовал с 1991 года, и это определённо не унитарное государство. И, скорее всего, не в сегодняшних границах.

С Зеленским в Москве больше никто договариваться не станет – после провала миссии «Козак – Ермак» и неуклюжей попытки Ермака в Европе перевести стрелки на Москву за нежелание урегулировать ситуацию на Донбассе. Козака (и бери выше), по сути, «кинули» украинские партнёры, да ещё попытались свалить всю вину. Так что все «красные линии» теперь у Зеленского за спиной. А договариваться в Кремле будут с Медведчуком, которого и позвали в Крым, чтобы прояснить конфигурацию будущего украинского государства. После осенних местных выборов ситуация сложится не в пользу Киева – местные элиты фактически предъявят центру права на безраздельное управление подотчётными территориями. Собственно, всё как в сериале «Слуга народа». При известных усилиях ОПЗЖ и лично Медведчука, ряд регионов восточной и центральной Украины можно будет объединить на идеях интеграции с Россией, как экономической (об этом пойдёт речь в первую очередь), так и политической (учитывая ошибки, сделанные при попытке интеграции с Белоруссией). До конца непонятно, в какую из двух Украин попросятся Кировоградская, Винницкая, Сумская, Черниговская и Полтавская области, и задача Медведчука – убедить областные элиты не ошибиться с выбором. Таким образом, мы – накануне «развода» украинского проекта. По этой причине Козак и Бабич сегодня несколько упускают из вида ситуацию на линии разграничения с народными республиками – теперь это уже не приоритет, ибо судьбы этих регионов, так или иначе, предопределена. Посмотрим, что предпримет Медведчук по возвращению в Киев – а возвращаться он будет в несколько ином статусе. В статусе будущего главы украинского государства. Одного украинского государства из двух.