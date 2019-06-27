Владимир Путин и Сергей Шойгу собрали контрактов на триллион

...Ставший уже знаменитым парк "Патриот" в подмосковном Алабино, где в эти дни проходит 5-й международный военно-технический форум "Армия-2019", встретил Владимира Путина, который приехал в сопровождении Сергея Шойгу, стройным ливнем и расположившимися "по ранжиру" образцами военных разработок. В экспозициях они были главными...

На языке генералов и профессоров, как я понял, это называется спецтехникой военного, двойного и гражданского назначений. А на деле...

Честно скажу - я заранее знал маршрут Путина по экспозиции. Знакомство с "Армией -2019" он должен был начать с уникальнейшего экспоната, который представлял профессор Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина полковник Виктор Беляев, - кстати, заслуженный изобретатель России.

- Станция радиоразведки на беспилотном вертолете, которую я продемонстрирую президету, предназначена для определения координат любых источников радиоизлучения. Это телефоны, радиостанции, все обнаруживает. Причём - из одной точки, - пояснил - сначала мне (видимо, репетируя рапорт) - полковник-профессор. - Сейчас все, что существует в мире, работает через две-три точки. А тут - одна точка! За счет этого колоссально возрастает оперативность и минимум в два раза можно снизить силы и средства для выполнения задачи.

- А зачем вы это мне рассекречиваете? - насторожился я.

- Мы это не рассекречиваем. Это все открыто. Запатентовано. Но начинку нашего ноу-хау мы не докладываем никому.

- А президенту ноу-хау доложите?

- Если спросит – доложим.

- А если мы услышим?

- Не страшно. Мы на уровне идеи рассказываем. Тонкости все внутри.

И полковник - профессор загадочно постучал по вертолету.

После того, как Путин в сопровождении Шойгу познакомились примерно с тремя десятками экспонатов, они отправились в спецзал, где до их прихода было подписано 46 соглашений между Минобороны и российскими предприятиями, участвующими в госконтрактах. Всего в общей сложности - на триллион рублей!

И именно в присутствии президента и министра обороны прошла церемония обмена этими соглашениями.

Кстати о размахе "Армии -2019" говорит также и то, что в этом форуме участвуют представители около 1300 предприятий. И более 100 делегаций иностранных государств.

ДОСЛОВНО

Сергей ШОЙГУ - «Комсомольской правде»: Это самое современное оружие!

Когда президент уехал, мне удалось поговорить с Сергеем Шойгу.

- Товарищ министр, "Комсомольская правда", Гамов, - по-военному представился я. Шойгу меня узнал, остановился, пожал руку.

- Как оцениваете цифру – на триллион рублей контрактов за два дня заключено, - спросил я. - По-моему, такого еще никогда не было?

- Ну, триллион - это, скорее, не оценка… Триллион – это возможности нашей промышленности по изготовлению оружия. И это самое современное оружие!

Если вы заметили, это вертолеты Ми-28, это лодки, это самолеты, между прочим, Су-57 (самолет 5-го поколения, которого пока нет ни у кого мире, - ред.). И, между прочим, не один и не два, как говорили раньше, а 76 самолетов!

- Можно личный вопрос? Юнус-Бек Евкуров, говорят, станет вашим заместителем?

- У него спросите.

- Спасибо! Но, судя по вашей улыбке, это возможно?

Министр улыбнулся снова, но ни подтверждать, ни отрицать слух не стал.