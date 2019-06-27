Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Их там нет: Волкер выгоняет российские войска из Донбасса
"Операция преемник". Как Меркель уничтожила партии в Германии и годами...
"Верните детей": Зеленский перешел на эмоции и русский язык, обращаясь...
⚡️ "Без России ПАСЕ никому НЕ НУЖНА!" Кедми ВЫПАЛИЛ шокирующую ПРАВДУ ...
Главная / В России

Владимир Путин и Сергей Шойгу собрали контрактов на триллион

27 июня 2019, 20:09  •  37 • В России

...Ставший уже знаменитым парк "Патриот" в подмосковном Алабино, где в эти дни проходит 5-й международный военно-технический форум "Армия-2019", встретил Владимира Путина, который приехал в сопровождении Сергея Шойгу, стройным ливнем и расположившимися "по ранжиру" образцами военных разработок. В экспозициях они были главными...

На языке генералов и профессоров, как я понял, это называется спецтехникой военного, двойного и гражданского назначений. А на деле...

Честно скажу - я заранее знал маршрут Путина по экспозиции. Знакомство с "Армией -2019" он должен был начать с уникальнейшего экспоната, который представлял профессор Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина полковник Виктор Беляев, - кстати, заслуженный изобретатель России.

- Станция радиоразведки на беспилотном вертолете, которую я продемонстрирую президету, предназначена для определения координат любых источников радиоизлучения. Это телефоны, радиостанции, все обнаруживает. Причём - из одной точки, - пояснил - сначала мне (видимо, репетируя рапорт) - полковник-профессор. - Сейчас все, что существует в мире, работает через две-три точки. А тут - одна точка! За счет этого колоссально возрастает оперативность и минимум в два раза можно снизить силы и средства для выполнения задачи.

- А зачем вы это мне рассекречиваете? - насторожился я.

- Мы это не рассекречиваем. Это все открыто. Запатентовано. Но начинку нашего ноу-хау мы не докладываем никому.

- А президенту ноу-хау доложите?

- Если спросит – доложим.

- А если мы услышим?

- Не страшно. Мы на уровне идеи рассказываем. Тонкости все внутри.

И полковник - профессор загадочно постучал по вертолету.

После того, как Путин в сопровождении Шойгу познакомились примерно с тремя десятками экспонатов, они отправились в спецзал, где до их прихода было подписано 46 соглашений между Минобороны и российскими предприятиями, участвующими в госконтрактах. Всего в общей сложности - на триллион рублей!

И именно в присутствии президента и министра обороны прошла церемония обмена этими соглашениями.

Кстати о размахе "Армии -2019" говорит также и то, что в этом форуме участвуют представители около 1300 предприятий. И более 100 делегаций иностранных государств.

ДОСЛОВНО

Сергей ШОЙГУ - «Комсомольской правде»: Это самое современное оружие!

Когда президент уехал, мне удалось поговорить с Сергеем Шойгу.

- Товарищ министр, "Комсомольская правда", Гамов, - по-военному представился я. Шойгу меня узнал, остановился, пожал руку.

- Как оцениваете цифру – на триллион рублей контрактов за два дня заключено, - спросил я. - По-моему, такого еще никогда не было?

- Ну, триллион - это, скорее, не оценка… Триллион – это возможности нашей промышленности по изготовлению оружия. И это самое современное оружие!

Если вы заметили, это вертолеты Ми-28, это лодки, это самолеты, между прочим, Су-57 (самолет 5-го поколения, которого пока нет ни у кого мире, - ред.). И, между прочим, не один и не два, как говорили раньше, а 76 самолетов!

- Можно личный вопрос? Юнус-Бек Евкуров, говорят, станет вашим заместителем?

- У него спросите.

- Спасибо! Но, судя по вашей улыбке, это возможно?

Министр улыбнулся снова, но ни подтверждать, ни отрицать слух не стал.

Александр Гамов - Сергею Шойгу: «Правда, что мой Герой - Юнус-Бек Евкуров станет вашим заместителем?».Александр ГАМОВ

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
26 июня 2019, 19:39
Обвиняют в халатности: психиатра приговорили к тюремному сроку после преступления, совершённого выписанным пациентом
26 июня 2019, 21:24
Россия вернулась в ПАСЕ на своих условиях
26 июня 2019, 22:54
Семь уголовных дел, 11 потерпевших: в Москве арестовали серийного отравителя
27 июня 2019, 03:54
Зеленский назначил себе зарплату
26 июня 2019, 21:24
Минобороны готовится к массированной атаке кибервойск США
27 июня 2019, 16:54
Евкуров «с большой вероятностью» станет замом Шойгу
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 июня 2019, 08:54
"Пострадали невинные люди". Меладзе предсказал Тбилиси финал русофобской пр...
27 июня 2019, 02:24
Не беременна, а неизлечимо больна: Раскрыта тайна странных привычек Кейт Миддлтон
27 июня 2019, 12:09
"Мою страну оккупировали на 20 процентов": Русские начали имперский флешмоб...
27 июня 2019, 02:24
"В курилке стоял мат на всех языках Европы": Стало известно, что творилось ...
27 июня 2019, 05:39
Захарова задала неудобный вопрос и для Скабеевой, и для толкнувшего ее Березы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июня 2019, 13:39
«Шедевр военного искусства»: почему операция советских войск «Багратион» считается одной из самых успешных во время ВОВ
27 июня 2019, 02:24
"В курилке стоял мат на всех языках Европы": Стало известно, что творилось в ПАСЕ после демарша дипломатов Незалежной
26 июня 2019, 03:39
Оставили позиции: ВСУ покидают Донбасс?
26 июня 2019, 00:09
«Не хочу думать, что нас могут разлучить»: в Польше отказалась арестовывать россиянина, вывезшего своих детей из Швеции
26 июня 2019, 00:24
"Партнер по фильму "Мимино" сгорел бы со стыда!": Кикабидзе разнесли за "мерзопакостные" слова о России
26 июня 2019, 03:39
"За этим стоит Чудак": Киев избавляется от проспектов Бандеры и Шухевича, несогласные ищут виновных
21 июня 2019, 22:39
«Из субтропического зноя в холода и дожди»: какая погода ожидает жителей Москвы и области в ближайшие дни
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.