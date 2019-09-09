Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине

Как сообщает пресс-служба российского лидера, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон первым делом обсудили одновременное освобождение осужденных и удерживаемых по формату 35 на 35, которое Россия и Украина провели 7 сентября. Также стороны говорили и о том, какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы ситуация в Донбассе была стабилизирована.

По словам президента России, необходима тщательная подготовка к предстоящему саммиту "нормандской четверки". Однако, добавил Владимир Путин, от Киева необходимо потребовать исполнения всех договоренностей, достигнутых ранее – в 2015 и 2016 годах.

При этом оба президента особо отметили, что минский комплекс мер не имеет альтернативы. Только благодаря ему возможно достичь урегулирования ситуации на востоке Украины.

Напомним, что 7 сентября прошёл обмен украинскими заключёнными в формате 35/35. Так, на Украину был возвращён режиссёр Олег Сенцов, а также моряки, задержанные в прошлом году при керченской провокации украинской стороны.