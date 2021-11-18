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Владимир Путин готовит редкий визит в условиях пандемии ковида
18 ноября 2021, 16:20 • 226 • Политика
Президент России Владимир Путин готовит редкий визит в условиях пандемии ковида. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Глава государства в декабре может посетить Индию с официальным визитом. Подобные поездки - большая редкость в условиях набирающей обороты эпидемии коронавируса.
- отметил Песков, отвечая на вопросы журналистов.
О возможной поездке президента России в Нью-Дели ранее сообщил посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма. По его словам, в декабре должна состояться встреча Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Ожидается, что стороны подпишут ряд соглашений, в том числе в военной сфере.
Отметим, что из-за продолжающейся эпидемии коронавируса Путин старается как можно меньше совершать заграничных поездок. С мировыми лидерами он поддерживает контакт в основном по телефону или по видеосвязи. Так, например, было во время международной конференции по климату, которая состоялась осенью в Глазго. Президент России не поехал на встречу, а просто направил туда своё видеообращение.
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