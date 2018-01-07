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Владимир Путин: Этот праздник дарит нам радость и надежду
07 января 2018, 14:09 • 205 • В России
Владимир Путин, традиционно встречающий Рождество в небольших приходах в разных регионах России, в этом году приехал на свою малую родину - в Санкт-Петербург. Праздничную службу он отстоял в скромной церкви Святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на улице Моховой. Для такого выбора у него были сугубо личные мотивы - в этом храме больше ста лет назад крестили его отца.
В найденной не так давно записи в метрической книге значится "1911, 20 февраля. Владимир. Родители - Тверской губернии и уезда Тургиновской волости крестьянин Спиридон Путин и законная жена его Ольга Иванова, оба православные. Таинство крещения совершали: протоиерей Василий Сперанский со псаломщиком". То есть в Тургиново, куда президент приезжал два года назад, крестили только его маму.
Метрическая запись о крещении отца Владимира Путина
Храм Симеона и Анны был построен в 1734 году по распоряжению императрицы Анны Иоанновны в стиле питерского барокко с элементами древнерусской архитектуры на месте деревянной церкви 1714 года во имя Архангела Михаила. Сегодня он - один из старейших православных храмов города. В 1938 году храм был закрыт, а после Великой Отечественной в нем даже разместился метеорологический музей. Но в 1991 году началось возрождение - здание вернули православной церкви и в 1995 году после реставрации вновь освятили.
Владимир Путин, придя в храм, поставил свечку и вместе с прихожанами слушал службу. Но, тоже по традиции, он приехал не с пустыми руками. После завершения богослужения президент преподнёс в дар храму двухрядную икону середины XIX века. На ней изображены «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово», пророк Илия, Анна Пророчица, Симеон, Архангел Михаил, Косма и другие почитаемые церковью святые. Теперь образ займет почетной место в храме.
- Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым, - обратился Путин к верующим всей страны. - Этот светлый праздник дарит радость и надежду, приобщает к духовным истокам и отеческим традициям, объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа. Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов, благополучия!
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