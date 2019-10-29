Владимир Путин: Это памятник человеку огромного масштаба

Вокруг каменного Евгения Примакова, возникшего на площади перед высоткой министерства иностранных дел, высились каменные глыбы. Каждая из них располагалась чуть на отдалении, не нависала, а как бы числилась в резерве. По замыслу авторов они символизировали главные сферы деятельности Примакова - науку, разведку, работу в МИДе и в правительстве. И к которой он обернется в следующую минуту, тем и будет заниматься.

Журналисту-международнику, главе Службы внешней разведки, министру иностранных дел и премьер-министру Евгению Примакову исполнилось бы 90 лет. К этой дате и было приурочено открытие памятника, открывать который приехал лично Владимир Путин.

Отношения Путина и Примакова вряд ли можно назвать простыми - в конце концов, в какой-то момент Примаков точно так же претендовал на пост главы государства. Но Путин всегда говорит о нем с неизменным уважением, общался с ним лично, приезжал на похороны. И вот с цветами в руках подходит к памятнику.

Памятник государственному и общественному деятелю Евгению Примакову на Смоленской площади напротив здания МИД РФ. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

- Сегодня мы открываем памятник человеку огромного масштаба и неисчерпаемой внутренней силы, - сразу охарактеризовал он, кем был для него Примаков. - Я лично сам часто обращаюсь к нашим с ним встречам, откровенным беседам. Он остаётся и для меня примером глубокой, ответственной, деятельной любви к Родине, примером благородства, надёжности и порядочности.

Президент вспомнил и "метод Примакова" - умение найти нужный ход в сложной ситуации.

- Превыше всего он ставил интересы Отечества, умел проявить волю, а когда требовалось – и найти баланс, - сказал Путин. - Безошибочно выделял суть происходящего, внимательно вникал в детали, всесторонне, комплексно анализировал любую трудную проблему, понимал, чувствовал перспективу. И этот «метод Примакова» много раз и в самых разных сферах помогал повысить точность прогноза, заглянуть в будущее, выстроить нестандартную стратегию, выработать оптимальную реакцию. Я очень надеюсь, что этот замечательный памятник будет сохранять великую память о великом гражданине России.

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