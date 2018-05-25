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Владимир Путин: Это не я заболел цифровизацией, это мировая экономика ей беременна

25 мая 2018, 17:54  •  82 • В России

Приезд на ПМЭФ президента Франции Эммануэля Макрона стал поводом для проведения перед главным пленарным заседанием еще и отдельной встречи двух президентов с представителями российского и французского бизнеса. Правда, начался разговор об инвестициях, структуре экономики и взаимном доверии с курьеза. Французские бизнесмены подарили Путину сувенир — символ Франции, синего петуха.

- В следующий раз триколор сделайте на этой фигуре, - попросил модернизировать подарок ведущий дискуссию Александр Шохин. - Тем более у нас цвета флага одинаковые.

- И к петуху можно добавить тогда и орла, - внес свое предложение Путин, внимательно рассматривавший фигурку.

Эммануэль Макрон держит в руке фигурку петуха - подарок президенту Путину от бизнесменов Франции. Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС

- Промежуточный вариант — двуглавый петух, - продолжил волну креатива Шохин.

- Франция вторая после Германии по объему инвестиций в Россию, - заявил Макрон, описывая взаимоотношения двух стран.

- Я огорчу Эммануэля, - ответил Путин. - Даже Германия не вторая, а Китай давно занял первое место и по инвестициям, и по торговому обороту. У нас торговый оборот с Китаем почти $85 млрд и на 100 млрд мы в самое ближайшее время точно выйдем.

Президент рассказал, что одна только финская энергетическая компания «Фортум» инвестирует в Россию 6 миллиардов евро, а вся Франция — 15 миллиардов.

- Мы готовы видеть Европу от - до Урала, - продолжил Макрон.

- Вообще-то в нашем понимании Европа — от Лиссабона до Владивостока, - не удержался и тут Шохин.

- Не дал мне сказать, бандит! - покачал головой Путин. - Украл!

Когда речь зашла о цифровизации экономики, президент сделал еще одну поправку.

- Господин Шохин заметил, что я в прошлом году заболел» цифровизацией. Я здоров! - заявил Путин. - Это не я заболел. Это просто мировая экономика беременна цифровизацией, а беременность, как известно, не болезнь — а нормальное состояние.

- Это нам сообщил на одной из панелей Игорь Шувалов, - попытался оправдаться Шохин. - Теперь понятно, почему его нет в правительстве.

- Ну он недалеко ушел, будет работать в одном из банков, - отреагировал президент.

- Несколько лет я заразился той же самой болезнью, - вставил свои пять сантимов Макрон.

Если бы не надвигающееся основное пленарное заседание, президенты, наверняка, подарили бы миру еще немало откровений. Но их уже ждал переполненный зал Экспо-форума.

Французы подарили Путину синего французского петуха.Президент попросил в следующий раз подарить трехцветного орла

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