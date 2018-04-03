Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«В стабильном состоянии»: пострадавшие при взрыве в Ереване россияне остаются по...
В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра
Политолог назвал обращение Надежды Савченко к жителям Украины пиаром
Борислав Бляхер, где апелляция?
Главная / В России

Владимир Путин: Это были самые прозрачные выборы в истории нашей страны

03 апреля 2018, 14:39  •  44 • В России

Не знаю, кто рискнет попросить у Владимира Путина для проверки удостоверение, подтверждающее, что он президент России, и куда он дел прежнее, но во вторник утром глава Центризбиркома Элла Памфилова приехала в Кремль, чтобы вручить ему новое.

- Хотела вас поздравить с выборами, убедительной чистой победой, и вручить удостоверение, - протянула она Путину красную «корочку».

- Хочу поблагодарить всех ваших коллег, которые работали в ходе избирательной кампании, - ответил Путин, рассматривая документ. - Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны. По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны.

- Действительно, максимально прозрачно всё было для общественных наблюдателей, им создали все условия, - подтвердила Памфилова. - Всё было открыто максимально. Никогда такого не было, и нигде в мире нет аналогов, чтобы в территориальных избирательных комиссиях стояло видеонаблюдение, чтобы протокол осуществлялся, QR-кодирование тоже, практически во всех комиссиях компьютеры стояли. То есть это впечатляюще.

Глава ЦИК перечислила все использованные на прошедших выборах новшества — от уникальной системы подсчета голосов с помощью QR-кодирования до участия Ростуризма в организации голосования за рубежом.

- Самое главное, это позволило обеспечить конституционные права граждан и избирателей, - подвел итог Путин.

Тему президентских выборов 2018 года можно считать окончательно ушедшей в историю.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

44
Источник
Похожие новости
02 апреля 2018, 20:24
«ВИЧ-диссидентство»: в Иркутске расследуют смерть ребёнка, мать которого считала неизлечимую болезнь мифом
03 апреля 2018, 09:39
«Какой я директор, у меня корова!»: как многодетная мать из глубинки неожиданно оказалась владелицей ломбарда в Москве
02 апреля 2018, 17:09
«Пострадавшим при пожаре обеспечим помощь на долгие годы»: врио главы Кузбасса обозначил свои основные задачи

Загрузка...
02 апреля 2018, 22:09
Правительство ужесточило требования к аварийным службам
02 апреля 2018, 23:39
«Принцип симметричной криптографии»: почему в Telegram отрицают возможность предоставить ФСБ ключи шифрования
03 апреля 2018, 14:39
Россия депортирует ополченца Донбасса на Украину
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
27 марта 2018, 15:09
Второй этап операции «Скрипаль»
29 марта 2018, 02:54
Африка сделала решительный шаг
31 марта 2018, 10:09
Упадок сил у гегемона заметила вся планета
27 марта 2018, 20:12
Валентин Катасонов. Подлинные причины дипломатической атаки Запада на Россию
29 марта 2018, 15:54
США в открытую атакуют Асада и Россию
29 марта 2018, 09:24
Балтфлот. Россия за несколько месяцев сделала то, на что Польше не хватило трёх лет
30 марта 2018, 08:09
Американские "друзья" не замораживают российские активы. Почему?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.